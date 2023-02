Retour des trajets groupés Uber à Toronto, Montréal et Vancouver

L’application de covoiturage Uber a rétabli son service de covoiturage dans certaines villes canadiennes après une interruption de près de trois ans.

À compter de mercredi, les passagers de Toronto, Montréal et Vancouver peuvent sélectionner des trajets « UberX Share » et bénéficier d’un rabais allant jusqu’à 20 %, tout en partageant le véhicule avec un autre passager allant dans la même direction.

«Nous savons que l’abordabilité joue un rôle lorsque les gens prennent des décisions sur la façon de se rendre d’un point A à un point B», a déclaré Michael van Hemmen, directeur général de la mobilité d’Uber Canada, dans un communiqué de presse. “Cette nouvelle option de trajets partagés offrira une expérience plus abordable et durable aux passagers et aux villes que nous desservons.”

Les conducteurs sur la plate-forme recevront également une incitation à la prise en charge de 1 $ lors de la prise en charge d’un deuxième passager, a également annoncé la société.

En mars 2020, Uber avait suspendu son service de covoiturage, alors connu sous le nom de “UberPool”, en raison de problèmes liés au COVID-19. L’entreprise avait déjà ramené des trajets en commun en juin dans plusieurs villes américaines.

Contrairement à UberPool, qui permettait jusqu’à quatre passagers de se diriger vers trois destinations dans le même soin, les voitures UberX Share ne transporteront que jusqu’à deux passagers. De plus, seuls les passagers en solo seront autorisés à demander des trajets UberX Share.

Lyft a également suspendu les trajets groupés en mars 2020 et ils restent indisponibles pour les utilisateurs de Lyft au Canada. Cependant, en mai, la société a annoncé qu’elle déploierait des manèges Lyft Shared dans certaines villes américaines, avec des plans pour s’étendre à d’autres villes à l’avenir.