Retour des forces américaines aux Philippines pour contrer les menaces chinoises

SUBIC BAY, Philippines – Des soutes à munitions et des casernes autrefois secrètes étaient abandonnées, vides et envahies par les mauvaises herbes – vestiges de la puissance de feu américaine dans ce qui était autrefois la plus grande base navale étrangère des États-Unis à Subic Bay, dans le nord des Philippines.

Mais cela pourrait changer dans un proche avenir.

Les États-Unis ont pris des mesures pour reconstruire leur puissance militaire aux Philippines plus de 30 ans après la fermeture de leurs grandes bases dans le pays et renforcer un arc d’alliances militaires en Asie dans une ère post-guerre froide radicalement différente lorsque le nouveau perçu menace régionale est une Chine de plus en plus belliqueuse.

Le 2 février, les alliés de longue date ont annoncé que des lots de forces américaines en rotation auraient accès à quatre autres camps militaires philippins en plus de cinq autres bases locales, où les constructions financées par les États-Unis se sont accélérées pour construire des casernes, des entrepôts et d’autres bâtiments. accueillir un nombre encore non spécifié mais attendu considérable de troupes en visite dans le cadre d’un pacte de défense de 2014.

La politologue basée à Manille, Andrea Chloe Wong, a déclaré que l’emplacement des camps philippins donnerait à l’armée américaine la présence dont elle aurait besoin pour être un “fort dissuasif contre l’agression chinoise” dans la mer de Chine méridionale, où la Chine, les Philippines et quatre autres gouvernements ont connu des divisions territoriales de plus en plus tendues – ainsi qu’une éventuelle invasion chinoise de Taïwan, que Pékin considère comme son propre territoire devant être placé sous contrôle chinois, par la force si nécessaire.

Autour de l’ancienne base de la marine américaine à Subic, aujourd’hui un port franc commercial animé et une destination touristique au nord-ouest de Manille, la nouvelle de la décision du gouvernement philippin d’autoriser une présence militaire américaine élargie a ravivé les souvenirs d’une époque où des milliers de marins américains pompaient de l’argent, de la vie et de l’espoir. dans la ville voisine d’Olongapo.

“Olongapo était comme Las Vegas alors”, a déclaré l’homme d’affaires philippin AJ Saliba à l’Associated Press dans une interview dans son bureau de change et magasin de musique le long de ce qui était autrefois la bande de lumière rouge criarde d’Olongapo.

« Bruyant dès midi avec les néons allumés et les Américains qui rôdent. Les femmes étaient partout. Conducteurs de Jeepney, tricycles, restaurants, bars, hôtels – tout le monde gagnait de l’argent – ​​donc s’ils reviennent, mon Dieu, vous savez, ce sera la meilleure nouvelle », a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré lors de sa visite à Manille la semaine dernière que Washington n’essayait pas de rétablir des bases permanentes, mais que l’accord visant à élargir sa présence militaire dans le cadre de l’accord de coopération renforcée en matière de défense était “un gros problème”.

Le personnel militaire américain en visite pourrait engager l’armée philippine dans des entraînements conjoints de préparation au combat plus importants, fournir une aide pour répondre rapidement aux catastrophes et faire pression sur les efforts pour aider à moderniser les forces armées de Manille, ont déclaré Austin et son homologue philippin Carlito Galvez Jr.

“Cela fait partie de nos efforts pour moderniser notre alliance, et ces efforts sont particulièrement importants alors que la République populaire de Chine continue de faire avancer ses revendications illégitimes dans la mer des Philippines occidentales”, a déclaré Austin lors d’une conférence de presse à Manille.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que le renforcement de l’armée américaine dans la région aggravait les tensions et risquait de compromettre la paix et la stabilité.

“Les pays de la région doivent rester vigilants et éviter d’être contraints ou utilisés par les États-Unis”, a déclaré Mao aux journalistes le 2 février lors d’un briefing à Pékin.

Austin et Galvez n’ont pas révélé les quatre nouveaux emplacements où les Américains auraient accès et seraient autorisés à prépositionner des armes et d’autres équipements. Le chef de la défense philippine a déclaré que les responsables locaux, où les Américains resteraient, devaient être consultés.

En novembre, le lieutenant-général Bartolome Bacarro, alors chef d’état-major des Forces armées des Philippines, a révélé que les sites comprenaient la baie stratégique de Subic, où la base navale était autrefois une aubaine pour l’économie locale. Mais deux hauts responsables philippins ont déclaré à l’AP que Subic, où se trouve un camp de la marine philippine, ne figurait pas sur la liste actuelle des sites où Washington a demandé l’accès de ses forces, bien qu’ils aient suggéré que cela pourrait changer à mesure que les pourparlers se poursuivaient. Les deux responsables ont parlé sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

L’administrateur du port franc de Subic, Rolen Paulino, a déclaré qu’il n’avait pas été informé par le gouvernement que l’ancienne base navale américaine avait été désignée comme site potentiel pour la visite des forces américaines.

Une présence militaire américaine renouvelée à Subic, cependant, générerait plus d’emplois et augmenterait les revenus supplémentaires du port franc à un moment crucial où de nombreux Philippins et entreprises ont encore du mal à se remettre de deux ans de verrouillage du COVID-19 et d’une récession économique provoquée par des épidémies de coronavirus, dit Paulin.

“Je les vois comme des touristes”, a-t-il déclaré à propos des forces américaines dont la présence pourrait stimuler la reprise économique.

De la taille de Singapour, l’ancienne base de la marine américaine à Subic avec ses ports profonds, un chantier de réparation navale et d’immenses entrepôts avait été utilisée pour soutenir l’effort de guerre américain au Vietnam dans les années 1960 et 1970. Il a été fermé et transformé en un port franc commercial et un complexe récréatif en 1992 après que le Sénat philippin a rejeté une prolongation du bail américain.

Un an plus tôt, l’US Air Force s’était retirée de la base aérienne de Clark près de Subic après que le mont Pinatubo à proximité ait repris vie lors de la deuxième plus grande éruption volcanique du XXe siècle et ait craché des cendres sur la base aérienne et les régions périphériques.

Le drapeau américain a été abaissé pour la dernière fois et le dernier groupe de marins américains a quitté Subic en novembre 1992, mettant fin à près d’un siècle de présence militaire américaine aux Philippines qui a commencé en 1898 lorsque les États-Unis se sont emparés de l’archipel dans une nouvelle ère coloniale après l’Espagne. a détenu la nation d’Asie du Sud-Est comme une colonie pendant plus de trois siècles. Washington a accordé l’indépendance le 4 juillet 1946, mais a maintenu des bases et des installations militaires, y compris Subic.

La saisie par la Chine au milieu des années 1990 de Mischief Reef, un affleurement de corail dans la zone économique exclusive des Philippines qui s’étend dans la mer de Chine méridionale, “a fourni le premier indice que les alliés ont peut-être été trop rapides pour dégrader leur relation”, a déclaré Greg Poling, directeur de l’Initiative de transparence maritime en Asie au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, DC.

La Constitution philippine interdit le stationnement permanent de troupes étrangères dans le pays et leur implication dans des combats locaux, mais autorise les visites temporaires de troupes étrangères dans le cadre de pactes de sécurité tels que l’accord de coopération renforcée en matière de défense de 2014 et un accord sur les forces de visite de 1998.

L’accord de 1998 a permis à un grand nombre de forces américaines d’être déployées dans le sud des Philippines pour aider à fournir une formation au combat et des renseignements aux forces philippines combattant le groupe Abu Sayyaf alors lié à Al-Qaïda, qui a été accusé d’attentats à la bombe meurtriers et d’enlèvements de masse contre rançon. , dont trois Américains – dont l’un a été décapité et un autre abattu lors d’un sauvetage de l’armée philippine. Le troisième a survécu.

Il existe cependant toujours une opposition nationale à une présence américaine aux Philippines, que des groupes de gauche ont qualifiée de néocolonialisme, renforcée par le meurtre en 2014 d’une femme transgenre philippine par un marine américain, a déclaré Wong.

Le gouverneur Manuel Mamba de la province du nord de Cagayan, où Bacarro a déclaré que les États-Unis auraient demandé l’accès de leurs forces dans deux campements militaires locaux, a juré de s’opposer à une telle présence militaire américaine. Cagayan, située à l’extrémité nord de l’île principale de Luçon, se trouve de l’autre côté d’une étroite frontière maritime entre Taïwan, le détroit de Taïwan et le sud de la Chine.

« Ce sera très dangereux pour nous. S’ils restent ici, celui qui est leur ennemi deviendra notre ennemi », a déclaré Mamba à l’AP par téléphone, ajoutant que les Philippines pourraient être la cible d’armes nucléaires si le conflit sur Taiwan déborde.

“Vous ne pouvez pas vraiment supprimer toute présomption de la part de quiconque selon laquelle les Philippines ont une capacité nucléaire par le biais des Américains, qui seront ici”, a déclaré Mamba.