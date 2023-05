Retour de Schembechler, ridicule de la rivalité, percée du recrutement

Les dernières rumeurs sur le football du Michigan incluent des bêtises de rivalité, le retour de Shemy Schembechler et de gros mouvements de recrutement.

Que se passe-t-il dans le monde des Wolverines ? C’est peut-être l’intersaison, mais les temps sont bons dans le Michigan avec une équipe qui semble prête à se battre pour un championnat national en 2023.

Que pensent les fans de l’Ohio State à ce sujet ? Apparemment, ils sont un peu sur la défensive.

Jetons un coup d’œil à certaines des histoires autour d’Ann Arbor cette semaine…

Les fans de l’Ohio State ne gèrent pas très bien le succès du Michigan

La rivalité entre Michigan et Ohio State est aussi vive que prestigieuse. Il fait ressortir les côtés les plus compétitifs des Wolverines et des Buckeyes. Mais cela conduit aussi à une vraie bêtise.

Les commentateurs du site Eleven Warriors, centré sur l’État de l’Ohio, se sont mis dans la tête que le Michigan avait pris l’avantage en volant des pancartes.

Le Michigan était en effet une équipe de seconde mi-temps en 2022. Ils ont mené le pays dans la marge de score de la seconde mi-temps alors que l’attaque et la défense ont trouvé des moyens de l’augmenter après la mi-temps.

L’idée qu’ils y sont parvenus en volant des pancartes est une explication assez insensée.

Le Michigan et l’État de l’Ohio se sont rendus aux éliminatoires de football universitaire l’année dernière, de sorte que la dynamique de pouvoir entre les deux devrait être plus ou moins même pour le moment. Pourtant, il y a de bonnes raisons pour que les Buckeyes se sentent peut-être un peu sur la défensive.

Jim Harbaugh a devancé Ryan Day dans le dernier classement des entraîneurs de CBS Sports, assis au n ° 5 derrière Nick Saban, Kirby Smart, Dabo Swinney et Lincoln Riley. Pendant ce temps, Day est tombé derrière Brian Kelly et Kyle Whittingham au n ° 8.

Ohio State a vu des départs majeurs pour la NFL, mais les Wolverines ont récupéré le porteur de ballon Blake Corum. Et pendant que les Buckeyes règlent leur combat de quart-arrière, ESPN vient de classer JJ McCarthy en tant que meilleur QB du Big Ten.