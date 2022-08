Retour de No Way Home au cinéma

Tom Holland joue le rôle de Peter Parker dans “Spider-Man : No Way Home”.

Le moment des rééditions de Disney et Sony intervient alors que les ventes de billets au box-office sont en baisse de 30% par rapport à 2019 et qu’il y a eu 30% de films en moins sortis en salles. Il y a peu de sorties de films importantes au cours des prochaines semaines jusqu’à “Halloween Ends” d’Universal et Blumhouse le 14 octobre et Warner Bros. « Black Adam » le 21 octobre.

Les rééditions ne sont pas nouvelles dans l’industrie, en particulier en ce qui concerne les anniversaires majeurs des fonctionnalités populaires et emblématiques, mais 90% de ces projections sont programmées via Fathom Events, et non par les studios eux-mêmes, selon les données de Comscore. Fathom est une coentreprise entre AMC, Regal et Cinemark qui ramène les titres hérités dans les cinémas pour des engagements limités.

Disney sortira la préquelle de Star Wars “Rogue One” et “Avatar” dans les salles nationales dans les semaines à venir, tandis que Sony sortira une version gonflée de “Spider-Man: No Way Home”.

Non seulement il y a de la place sur le calendrier pour que Disney et Sony placent ces films dans les cinémas, mais leurs apparitions font partie d’une stratégie plus large, en particulier pour Disney, pour promouvoir les débuts en salles et en streaming à venir.

“Rogue One”, un film solo de Star Wars sorti pour la première fois en 2016, arrive à nouveau dans les salles le 26 août, un mois avant les débuts de sa série dérivée “Andor” sur Disney +. Le film sera accompagné d’un regard exclusif sur la nouvelle série, et est exclusivement disponible en IMAX.

« Spider-Man : No Way Home – The More Fun Stuff », une collaboration de production entre Sony et les studios Marvel de Disney, arrive le 2 septembre juste à temps pour célébrer les 60 ans de la bande dessinée Spider-Man et les 20 ans des films Spider-Man. . La version mise à jour comporte des scènes ajoutées et étendues.

Puis, le 23 septembre, “Avatar” revient dans les cinémas nationaux, trois mois avant la sortie de sa suite “Avatar : The Way of Water” et 13 ans après sa première sortie en salles.

“Pour les studios, une réédition d’un titre spécifique peut servir apparemment d’infopublicité de deux heures pour rappeler au public le dernier épisode à venir d’une franchise de films ou d’une série télévisée en particulier”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Et pour les cinémas, ces sorties spéciales peuvent fournir un contenu filmé indispensable dans un couloir plus lent du calendrier de sortie.”