Retour de Mila Kunis et Ashton Kutcher – Hollywood Life

La bande-annonce officielle de Netflix Ce spectacle des années 90 retourne au sous-sol avec tant de nostalgie. Ce spectacle des années 70 aluns Mila Kunis et Ashton Kutcher reviennent en tant que Jackie et Kelso, 15 ans après les événements de la série bien-aimée. Jackie et Kelso, qui sont maintenant en couple, sont vêtus de tenues de fantaisie en visite à Red (Kurtwood Smith) et Kitty (Debra Jo Rupp) maison emblématique à Point Place.

Laura Prépon et Topher Grace sont également de retour en tant que Donna et Eric, qui ont laissé leur fille adolescente Leia vivre avec ses grands-parents à la maison de Point Place pour l’été. Donna révèle à Red et Kitty qu’Eric “a du mal avec Leia”.

Wilmer Valderrama revient en tant que Fez, qui possède un salon de coiffure et Kitty est l’une de ses clientes. Tommy ChongLe hippie emblématique de Leo visite également Point Place dans la bande-annonce. “J’aime avoir la maison pleine à nouveau. Cela me remplit de joie », dit Kitty.

Première le 19 janvier Ce spectacle des années 90 voit la fille de Donna et Eric, Leia (Callie Haverda) rendre visite à ses grands-parents et passer du temps au sous-sol avec un tout nouveau groupe d’amis. Ils incluent la voisine rebelle Gwen, son adorable frère Nate, sa petite amie intelligente et concentrée sur le laser Nikki, le sarcastique et perspicace Ozzie et le charmant Jay.

Ce spectacle des années 70 diffusé de 1998 à 2006 et centré sur un groupe de six adolescents vivant à Point Place, Wisconsin. Danny Masterson ne revient pas en tant que Steven Hyde puisque l’acteur vient d’être jugé pour des accusations de viol.

Mila Kunis, 39 ans, s’est précédemment prononcée contre le scénario de Ce spectacle des années 90où son personnage Jackie est avec Kelso, a joué son vrai mari Ashton, au lieu du personnage de Wilmer, Fez.

Mon mari et moi y sommes ensemble, ce qui est bizarre, car nous n’aurions pas dû l’être”, a-t-elle déclaré. Accéder à Hollywood en septembre. “J’ai appelé BS. J’étais comme, ‘Mon personnage serait avec Fez.’ Je pense que je me suis retrouvé avec le personnage de Wilmer. Je me suis dit : ‘Pourquoi toi et moi sommes-nous ensemble ?’ ” Mila a également déclaré que c’était “super bizarre” de filmer la nouvelle émission avec son mari.

