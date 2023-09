Retour de la course TranSelkirks à Revelstoke

Des coureurs de trail du monde entier sont récemment descendus à Revelstoke.

Les TranSelkirks ont eu lieu du 10 au 14 septembre, où les coureurs ont pris le départ au pied du Revelstoke Mountain Resort (RMR), avant de grimper haut dans les montagnes. L’événement proposait deux options aux coureurs, soit un choix entre trois ou cinq jours de courses en montagne. Alors que les TranSelkirks sont à Revelstoke depuis 2017, le directeur de l’événement, Jacob Puzey, a expliqué comment la course contemporaine s’est développée à partir d’un autre événement et en quoi cette année était différente des autres années.

« Nous travaillons avec le complexe et organisons des événements à Revelstoke depuis environ 2013, cela fait donc une décennie », a déclaré Puzey.

Comme les habitants le savent, la dernière décennie a été marquée par de nombreux changements pour la communauté, mais pour la course TranSelkirks, les changements ont été plus notables dans le nombre d’options de sentiers qui s’offraient à eux.

« La toute première année, je ne crois pas que nous ayons parcouru une seule étape de piste unique », a déclaré Puzey en riant, ajoutant qu’au cours de la dernière décennie, « le nombre de sentiers parcourus sur la montagne est Assez remarquable. »

David Wetherholt se dirige vers l’arrivée de la course TranSelkirks. (Bruno Long)

À mesure que les sentiers ont changé et se sont développés, l’événement a également évolué. Cela a conduit à un événement en constante évolution qui s’est développé avec le paysage. L’évolution constante de l’événement a changé il y a cinq ans pour inclure certains des sentiers entretenus par la Revelstoke Cycling Association, emmenant les coureurs hors de la station pour différentes étapes de l’événement.

Cette année, le quatrième jour a amené les coureurs à Begbie Falls, où les concurrents ont parcouru deux tours du parcours, couvrant 37 km.

« Chapeau bas à la Revelstoke Cycling Association et encore une fois à la communauté de Revelstoke pour l’incroyable construction et entretien des sentiers qu’ils assurent », a déclaré Puzey.

L’esthétique joue un rôle important dans le choix des itinéraires de la course TranSelkirks. Lorsque Puzey et son équipe travaillent à la création des itinéraires en été, il dit qu’ils gardent les visuels à l’esprit, en essayant de fournir autant de stimulants différents que possible.

En tant qu’organisateur de l’événement, Puzey porte plusieurs casquettes tout au long des jours de l’événement, garantissant le bon déroulement de celui-ci. Pour ce faire, Puzey anime souvent le cours aux côtés des participants. Il a déclaré que le contact visuel entre lui et les concurrents est un élément de la course qui lui tient à cœur.

Bien que le trail soit souvent une activité solitaire, Puzey a déclaré qu’il essaie de trouver un équilibre entre donner aux coureurs leur espace et s’assurer qu’ils vont bien.

« Je suis là avec eux et c’est donc une sorte d’expérience partagée », a-t-il déclaré.

Courir aux côtés des concurrents permet également à Puzey de profiter de l’événement pour lequel lui et une petite armée de bénévoles ont travaillé sans relâche.

« Certains membres de notre personnel ont la soixantaine et certains de nos participants ont la soixantaine. Donc, ce n’est pas comme si aucun d’entre nous n’était des poulets de printemps », a déclaré Puzey en riant. « Mais nous travaillons aussi dur, sinon plus dur et plus longtemps, que nos participants. Mais c’est quelque chose que nous attendons avec impatience chaque année.

Les médailles de la course TranSelkirks. (Bruno Long)

L’événement de cette année a attiré environ 100 coureurs, ce qui, selon Puzey, est en baisse par rapport aux années précédentes. La course a généralement lieu en août, mais cette année, ils ont dû la programmer plus tard. Le changement de date a probablement signifié que quelques participants n’ont pas pu venir une fois le programme chargé de septembre établi. Avec la fumée des incendies de forêt couvrant la région en août, il a peut-être été heureux que les coureurs n’aient pas eu à faire face à cela.

Équipés simplement d’un sac d’hydratation, d’un chapeau, d’une veste et d’un vaporisateur anti-ours, pour parcourir plus de 100 km, les coureurs qui s’attaquent à la course TranSelkirks ne sont pas étrangers aux exploits impressionnants ni aux paysages époustouflants. Pourtant, Puzey a déclaré qu’il avait entendu un mot plus que tout autre au cours de l’événement.

« ‘ Ouah’. J’entends souvent le mot « wow » », a déclaré Puzey.

Certains coureurs viennent du monde entier pour participer à la course, et beaucoup ont voyagé dans d’autres régions du monde pour d’autres courses, ayant ainsi l’occasion de voir d’immenses chaînes de montagnes en Amérique du Sud et en Europe.

Qu’il s’agisse des vues, du temps passé dans les Alpes ou de la proximité de la faune, Puzey a déclaré que les concurrents sont toujours émerveillés par ce que Revelstoke a à offrir.

La course TranSelkirks fait partie de la série de courses TransRockies, qui organise des événements ultra dans d’autres communautés. Une liste complète des participants et des résultats des courses est disponible sur le site Web de Zone4.

