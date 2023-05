Retour de Johnny Depp : ‘Jeanne du Barry’ rencontre des critiques médiocres à Cannes – National

Johnny Depp est de retour, mais les critiques ne sont pas ravis de la dernière performance de la star.

Depp, 59 ans, est apparu mardi à la soirée d’ouverture du Festival international du film de Cannes pour une projection de son nouveau film en français, Jeanne du Barrydans lequel il incarne l’ancien roi de France Louis XV.

Le roi Louis XV est le premier rôle au cinéma dans lequel Depp est intervenu depuis qu’il a remporté un procès en diffamation très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard l’année dernière. Il a poursuivi Heard pour un éditorial du Washington Post dans lequel elle se qualifiait de « personnalité publique représentant la violence domestique ». Depp a reçu 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 350 000 dollars de dommages-intérêts punitifs.

Près d’un an plus tard, Depp s’est tenu devant une foule enthousiaste à Cannes, qui a ovationné l’acteur aux yeux larmoyants pendant sept minutes après la projection du film.

Depp a timidement fait un clin d’œil à la caméra dans la salle et a semblé reconnaissant lorsque le public français a prouvé qu’il était toujours éperdument amoureux de l’acteur américain.

Johnny Depp est accueilli par une standing ovation ravie alors qu’il entre au Palais pour la première de « Jeanne du Barry ». #Cannes2023 pic.twitter.com/C9LVJ6UGvb — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 16 mai 2023

Cependant, malgré les réactions des festivaliers, les critiques ont publié des critiques tièdes sur les deux Jeanne du Barry et la performance de Depp.

Selon un critique de Variety, bien que le film « exige d’être pris au sérieux », Depp n’a pas été à la hauteur et est apparu « étrangement mal à l’aise dans le rôle – adéquat mais pas particulièrement engagé ».

« Depp est le genre de joueur qui délivre pratiquement chaque performance avec un clin d’œil, donc il est étrange que même lorsque son Louis est censé faire un clin d’œil (à Jeanne), l’étincelle n’est pas là », a écrit Peter Debruge.

Peter Bradshaw de The Guardian a donné au film une critique médiocre de trois étoiles. Il a qualifié le film de « spectacle divertissant, seulement partiellement conscient de sa propre vanité ». En ce qui concerne le jeu d’acteur, Bradshaw a écrit que Depp était meilleur qu’un simple acteur casté, mais a affirmé que toutes les performances étaient « un peu opaques ».

Une critique de Jordan Mintzer de The Hollywood Reporter a qualifié le film de « somptueusement réalisé » mais « un peu fade ». Il a écrit que la performance de Depp « offre quelques premiers frissons, puis surtout des bâillements ».

Pourtant, Depp est apparu fidèle à sa foi en Jeanne du Barry – et totalement indifférent à ceux qui ont remis en question son retour.

Lors d’une conférence de presse pour le film mercredi, Depp — qui avait 42 minutes de retard à l’événement — a déclaré que les « chuchotements abstraits » sur sa vie personnelle ne devraient pas obscurcir le film.

« La majorité de ce que vous avez lu au cours des quatre ou cinq dernières années … en ce qui concerne moi et ma vie, ce que vous avez lu est une fiction fantastiquement et horriblement écrite », a déclaré Depp.

« Je veux dire que c’est ennuyeux, n’est-ce pas ? Vous n’en avez pas marre maintenant ? C’est étrange » Johnny Depp rappelle aux médias que l’accent doit être mis sur le film, pas sur sa vie, dont il qualifie le reportage de « fiction fantastiquement, horriblement écrite » « Un oiseau à cent mille dollars… pic.twitter.com/fA5pulOXan – LillyJane916 (@LillyJane916) 17 mai 2023

On a également demandé à Depp s’il se sentait « boycotté » par Hollywood au milieu des drames de plusieurs années de ses poursuites en diffamation. (En plus de Heard, Depp a également poursuivi le tabloïd britannique The Sun pour la publication d’un article le qualifiant de « batteur de femme ». En 2020, il a perdu le procès lorsqu’un juge britannique a décidé que les affirmations de The Sun étaient « essentiellement vraies ».)

« Est-ce que je me suis senti boycotté par Hollywood ? Il faudrait ne pas avoir de pouls pour se dire « Non ». Rien de tout cela ne se produit. C’est une blague bizarre », a déclaré Depp. « Quand on vous demande de démissionner d’un film que vous faites à cause de quelque chose qui n’est qu’une fonction de voyelles et de consonnes flottant dans l’air, oui, vous vous sentez boycotté. »

Depp a notamment été invité à se retirer du Harry Potter franchise dérivée Bêtes fantastiques. Maintenant, cependant, il dit qu’il n’est pas intéressé à retourner aux projets de studio.

« Je ne me sens pas boycotté par Hollywood, car je ne pense pas à Hollywood. Moi-même, je n’ai plus besoin d’Hollywood », a poursuivi Depp. « C’est une période étrange et amusante où tout le monde aimerait pouvoir être lui-même, mais ils ne le peuvent pas. Ils doivent s’aligner sur la personne qui les précède. Si vous voulez vivre cette vie, je vous souhaite le meilleur.

La présence de Depp au Festival de Cannes a fait l’objet d’âpres débats. Le buzz sur sa présence a pratiquement usurpé toutes les autres conversations sur le festival, en particulier en ligne. Même les acteurs jouant dans des films sans rapport ont dû se demander si Depp aurait dû être invité au festival.

Brie Larson réagit à un journaliste qui lui pose des questions sur le film de Johnny Depp en ouverture du Festival de Cannes : « Vous me demandez ça ? Je suis désolé, je ne comprends pas la corrélation ou pourquoi moi spécifiquement. pic.twitter.com/Hv0oUS0okV — Base pop (@PopBase) 16 mai 2023

Jeanne du Barry est l’histoire de Jeanne Bécu (jouée par l’acteur français et réalisateur du film, Maïwenn), la fille illégitime d’un moine et d’une cuisinière qui devient une paria sociale et la dernière maîtresse du roi Louis XV.

– avec des fichiers de l’Associated Press