Retour de Davy Russell: le coureur légendaire dit que le retour surprise après la blessure de Jack Kennedy n’est pas un coup dur pour Jordan Gainford ou Sam Ewing | Nouvelles de la course

Davy Russell insiste sur le fait que son retour surprise en selle après une blessure au jockey de l’écurie de Gordon Elliott, Jack Kennedy, n’est pas un coup dur contre les jeunes cavaliers dans la cour.

Russell, double vainqueur du Grand National, sort de sa retraite pour remplacer Kennedy avec l’actuel leader du championnat irlandais sur la touche avec une jambe cassée.

Le joueur de 43 ans l’avait appelé un jour le mois dernier mais est de retour en action samedi avec deux manèges à Fairyhouse et trois autres sur la carte de dimanche à Punchestown.

“Cela ne fait pas si longtemps que je l’ai emballé, donc je connais tous les chevaux et les propriétaires”, a déclaré Russell. Sky Sport Racing. “C’est une période difficile de l’année pour Gordon et ça va être très occupé pendant quelques semaines, alors il a estimé que ma connaissance de tout aiderait l’équipe.

“Ça n’a pas été fait à la légère, mais il est content qu’on se remette ensemble.”

Jordan Gainford, 23 ans, continue son tour sur Shecouldbeanything dans le grand Flyer de Moscou de deuxième année dimanche, et Russell dit que Gainford et son compatriote étoile montante Sam Ewing continueront d’avoir de nombreuses opportunités pour l’équipe Elliott.

Jordan Gainford (à gauche) avec Jack Kennedy dans la cour de Gordon Elliott





“Sam n’a que 19 ans et quand j’avais cet âge, je n’avais pas monté de vainqueur”, a déclaré Russell. “Jordan a 23 ans et quand j’étais là-bas, je venais juste de devenir professionnel, donc ils ont beaucoup à faire pour eux. Cela pourrait leur faire plus de mal que de bien les jeter.

“Ils font partie intégrante de l’équipe et ils vont toujours participer aux grandes courses et acquérir cette expérience sur les grandes pistes.

“Les coureurs doivent jeter les bases et les jockeys de National Hunt ces jours-ci ne deviennent autonomes qu’entre le milieu et la fin de la vingtaine.

Russell avait annoncé sa retraite à Thurles en décembre





“Nous sommes tous passés par là et cela vous rendra plus fort ou vous affaiblira. Dans ce jeu, vous devez avoir la peau très épaisse.

“Ce n’est pas un coup dur pour les garçons, c’est un vote de confiance. Gordon veut qu’ils apprennent et suivent le meilleur pilote. Ils savent à quel point ils sont appréciés.”

Kennedy ne sait toujours pas si sa blessure guérira à temps pour le Festival de Cheltenham, Russell restant en attente pour la pièce maîtresse de mars.

Russell célèbre avec le trophée après avoir remporté le Randox Health Grand National avec Tiger Roll





“J’adorerais rouler à Cheltenham, ce n’est pas un problème, mais ces manèges pourraient être pour Jordan et Sam”, a déclaré Russell. “Nous ne savons pas jusqu’à ce que cette situation se présente.

“Nous ne savons pas si Jack sera de retour également. Toutes ces questions trouveront une réponse pour nous.”