Les ministres ont été accusés d’avoir laissé leurs « compagnons » hors de quarantaine aujourd’hui après que les voyageurs d’affaires « de grande valeur » se soient vu accorder une exemption des règles d’auto-isolement.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les dirigeants rentrant en Angleterre à partir de 4 heures du matin samedi n’auront pas à entrer en quarantaine même s’ils sont revenus d’un pays figurant sur la « liste rouge » du gouvernement.

Il a insisté sur le fait que cette décision permettra «plus de déplacements pour soutenir l’économie et l’emploi» et sera soumise à des critères stricts.

Il a également annoncé que «certains professionnels des arts du spectacle, du personnel de production télévisuelle, des journalistes et des sportifs d’élite récemment recrutés» seront également dispensés de s’isoler à partir de ce week-end.

Cependant, le changement a suscité une réaction furieuse de la part du parti travailliste, l’ombre de M. Shapps, Jim McMahon, disant: «Une règle pour ceux qu’ils considèrent comme« de grande valeur »et une autre pour tout le monde».

Le député travailliste Ben Bradshaw a tweeté: « Est-ce une blague? Qu’est-ce qu’une valeur élevée?

« Ainsi, le gouvernement laisse ses riches compagnons en quarantaine sans quarantaine, tandis que le reste d’entre nous essayant de voir nos proches pour Noël devons mettre en quarantaine pendant 5 jours, puis payer 150 £ pour un test. »

M. Shapps a révélé la refonte hier soir, en déclarant: « À partir de 4 heures du matin le samedi 5 décembre, les voyageurs d’affaires de grande valeur n’auront plus besoin de s’isoler lorsqu’ils reviennent en ANGLETERRE d’un pays PAS dans un couloir de voyage, permettant ainsi plus de voyages pour soutenir l’économie et les emplois. Des conditions s’appliquent. »

Il a ajouté: « À partir de 4 heures du matin le samedi 5 décembre, certains professionnels des arts du spectacle, le personnel de production télévisuelle, les journalistes et les sportifs d’élite récemment signés seront également exemptés, sous réserve que des critères spécifiques soient remplis – des conseils seront bientôt disponibles. »

Selon le ministère des Transports, les gens devront «répondre à un ensemble de critères requis» pour obtenir l’exemption commerciale.

Les règles s’appliqueront aux «particuliers qui exercent une activité commerciale spécifique qui apporterait un avantage significatif à l’économie britannique – y compris une activité qui crée ou préserve plus de 50 emplois au Royaume-Uni».

Les orientations soulignent que les personnes «ne seront exemptées que lorsqu’elles entreprennent l’activité commerciale spécifique et ne pourront rencontrer d’autres personnes que si cette activité spécifique l’exige».

Des informations plus détaillées sur les règles devraient être publiées par le gouvernement lorsqu’elles entreront en vigueur.

Le ministère a déclaré que l’exemption pour les professionnels des arts du spectacle et les stars du sport aiderait à garantir ‘que les industries qui ont besoin d’individus spécifiques et hautement qualifiés qui dépendent de connexions internationales puissent continuer à terminer leur travail ».

‘PHE [Public Health England] ne prévoyez pas que ces changements augmenteront le risque de transmission domestique, en raison des protocoles mis en place autour de ces exemptions, mais toutes les exemptions resteront à l’étude », a ajouté le ministère.

« Tous les voyageurs, y compris ceux des destinations exonérées, seront toujours tenus de présenter un formulaire complet de localisation de passagers à leur arrivée au Royaume-Uni, à moins qu’ils ne tombent dans un petit groupe d’exemptions. »

L’annonce sera probablement bien accueillie par l’industrie aéronautique et les milieux d’affaires.

La décision de M. Shapps pourrait encore ouvrir des liens de voyage cruciaux entre le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont sous assistance respiratoire depuis des mois.

Le gouvernement continue d’utiliser son programme de «couloirs de déplacement» pour décider quels pays doivent être soumis à des exigences d’auto-isolement.

Voyager à partir d’un pays « sûr » sur la liste des corridors est sans quarantaine, mais voyager à partir d’un pays qui ne figure pas sur la liste nécessite que les gens s’auto-isolent pendant 14 jours.

Cependant, la période d’auto-isolement devrait être réduite à mesure que les ministres déploieront un système de « test et de libération » tant attendu à partir du 15 décembre.

Cela permettra aux voyageurs arrivant en Angleterre de mettre fin à leur période de quarantaine avec un test de coronavirus négatif après cinq jours d’auto-isolement.