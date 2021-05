Retour Danny Ings pour marquer à Southampton gagne Fulham à 11/2 – Jones Knows | Actualités du football

Jones Knows soutient l’attaquant le plus meurtrier de la Premier League pour marquer lors d’une victoire à domicile samedi à 11/2 avec Sky Bet.

Comment en sommes-nous sortis en milieu de semaine?

Les niveaux de frustration ont explosé. Je commence à me demander si cela doit être gravé dans ma pierre tombale lorsque je quitterai finalement ce monde:

« Jones sait: pour toujours soutenir le mauvais défenseur central »

En l’absence d’Harry Maguire, j’ai fait valoir que Leicester pouvait causer une grosse menace de coups arrêtés contre Manchester United avec Wesley Fofana soutenu pour avoir un tir à 7/4 et une tête cadrée à 11/1 tout en l’incluant officiellement mon double 5/1 avec Eberechi Eze pour avoir deux coups pour Palace. Bien sûr, Leicester a marqué sur un coup franc, mais Caglar Soyuncu a frappé une tête à la maison. Il était 40/1 pour marquer une tête. Heureusement (en quelque sorte) Roy Hodgson a joué Eze plus profondément que lors de la victoire à Sheffield United, donc il n’a jamais semblé susceptible de faire du double un gagnant.

Un peu de gâchis tout autour vraiment.

Doit prendre de meilleures décisions.

P + L pour la saison: -3

1pt sur: Danny Ings marquera et Southampton gagnera à la mi-temps et à temps plein contre Fulham (11/2 avec Sky Bet – Bet Here!)

Southampton est un bon pari ici pour prendre les trois points contre Fulham.

La table a officiellement Saints 13 points de mieux que Fulham, mais l’écart entre eux est plus grand que lorsque vous analysez les indicateurs clés et la fiabilité des joueurs dans les moments clés. Ralph Hasenhuttl, qui devrait être le favori pour le poste des Spurs, a un bon bilan pour battre des équipes vers le bas de la ligue avec son style accéléré. Huit des 11 victoires de Southampton en Premier League cette saison ont été remportées contre des équipes parmi les huit dernières.

Fulham sera là pour la prise.

Scott Parker, qui a été lié au poste des Spurs, a supervisé six défaites lors de leurs sept dernières et leur relégation a été confirmée dans une autre démonstration molle contre Burnley. Parker a parlé de « grandes décisions » prises au cours des prochains mois ou deux et il doit être inquiétant que la motivation au sein de son équipe soit faible pour les matchs restants, en particulier avec le nombre de joueurs prêtés dans son équipe.

Lorsque les Saints gagnent, Danny Ings marque généralement. Aucun joueur qui a marqué plus de 20 buts au cours des deux dernières saisons – il en a marqué 34 – en Premier League n’a un taux de conversion plus meurtrier que l’attaquant de Southampton – un énorme 32,08%. Pour mettre cela en contexte, Harry Kane travaille à un taux de 24 pour cent. Ings a un point à prouver avant l’annonce de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et doit être soutenu ce week-end pour marquer dans un match où Southampton semble susceptible de gagner à la mi-temps et à plein temps.

Connus pour leurs départs rapides, je pense qu’ils peuvent dépasser Fulham tôt et marquer le premier but d’un match pour la 18e fois cette saison. S’ils obtiennent le premier but, les chiffres suggèrent que Fulham, qui se sentira désolé pour lui-même, ne reviendra pas. L’équipe de Parker a perdu 16 des 17 matchs de Premier League lorsqu’elle a concédé la première place cette saison, ne prenant que deux points en perdant des positions, le moins de la ligue.

Obtenez sur ce 11/2. Faites confiance à Ralph.