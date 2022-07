CRYSTAL LAKE – L’arrière de Prairie Ridge Nathan Greetham et ses coéquipiers abordent l’été avec un état d’esprit simple.

“Nous voulons vraiment revenir aux fondamentaux et avoir une base solide”, a déclaré Greetham, qui sera senior à l’automne. « Gardez-le simple, gardez-le fort et gardez-le efficace. Nos chemises cette année disent “Retour aux basiques”, nous devons donc nous assurer que chaque détail est net et nous en tenir aux trucs “RP” normaux.

Les trucs normaux pour Prairie Ridge ont été assez efficaces.

Prairie Ridge est allé 9-3 la saison dernière, laissant tomber les matchs de la Fox Valley Conference à Cary-Grove et Hampshire au cours des semaines 5 et 6. Les Wolves ont cependant rebondi et remporté leurs cinq matchs suivants, avec une moyenne de plus de 54 points par match, tout en venant à quelques secondes d’un match revanche contre CG en demi-finale d’État de classe 6A.

Ce match revanche n’était pas censé être.

Les Wolves sont tombés contre Lake Forest, 22-21, en quart de finale après avoir perdu un échappé et abandonné un entraînement gagnant de 92 verges avec 14 secondes à jouer. Prairie Ridge, s’il avait tenu bon, aurait disputé les demi-finales pour la cinquième fois en six ans.

“Nous ne parlons pas de ce match en particulier”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp, qui entamera sa 21e saison à Prairie Ridge. «Ce dont nous parlons, c’est d’avoir une autre belle course en séries éliminatoires. Ils sont ravis d’avoir à nouveau cette opportunité, d’être en quart de finale et d’être dans cette atmosphère. C’est quelque chose qu’ils recherchent. Vous avez ce sentiment d’être là-bas dans un grand match, et cela vous donne plus envie.

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, explique aux joueurs de ligne comment il veut qu’ils bloquent lors de l’entraînement de football d’été le mardi 12 juillet 2022, à la Prairie Ridge High School de Crystal Lake. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Bien que les Wolves ne s’attardent pas sur la défaite, c’est toujours quelque chose qui sert de motivation.

« Je retiens beaucoup de choses de cela », a déclaré le centre Henrik Nystrom. « Vous ne pouvez vraiment pas avoir une avance assez importante. Nous avions l’impression d’avoir le contrôle, quelques erreurs, et nous avons en quelque sorte juste tâtonné la fin là-bas. Je retiens que vous ne pouvez vraiment pas retirer votre pied de l’accélérateur.

“Il faut continuer.”

Les Wolves ont eu l’une des infractions les plus prolifiques du FVC l’automne dernier, accumulant 500 points en 12 matchs. Tyler Vasey, qui s’est fracturé un os du coude environ 10 jours avant le début de la saison, sera de retour en tant que quart partant de l’équipe. Le QB Mason Loucks de l’année dernière a depuis obtenu son diplôme.

Vasey a fini par revenir à peu près au milieu de la saison dernière, jouant le rôle d’ailier, et a fourni une étincelle à une attaque déjà explosive.

Greetham a terminé cinquième dans la région du Northwest Herald avec 1 207 verges et 14 touchés et reprendra son rôle d’arrière puissant de Prairie Ridge. Nystrom et Ethan Goudschaal reviennent tous les deux en tant que leaders sur la ligne offensive.

Victor Ebirim, Dominic Creatore et Joey Vanderwiel sont quelques joueurs qui se sont démarqués en défense cet été, a déclaré Schremp.

En tout, les Wolves récupéreront environ six partants de chaque côté du ballon.

Tyler Vasey de Prairie Ridge, à gauche, remet le ballon à Nathan Greetham lors de l’entraînement de football d’été le mardi 12 juillet 2022, à la Prairie Ridge High School de Crystal Lake. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Schremp a été encouragé par ce qu’il a vu jusqu’à présent.

“Je disais à nos entraîneurs en janvier que j’étais nerveux à propos de l’endroit où se trouvait notre équipe”, a déclaré Schremp. “J’ai regardé dans notre salle de musculation et je me suis dit : ‘Putain, nous avons beaucoup de gars maigres.’ Mais ils ont fait du bon travail dans la salle de musculation. Ils sont juste une sorte de groupe courageux, ils se présentent tous les jours et ils travaillent dur. Ils sont coachables, et pour le moment c’est tout ce que je peux demander. Des gars qui se présentent et travaillent dur tous les jours.

Ebirim, dont les frères aînés, Kingsley et Emmanuel, ont dirigé le ballon pendant leur séjour avec les Wolves, a déclaré que l’équipe avait été enflammée cet été.

“Nous sommes agressifs”, a déclaré Ebirim à propos de l’état d’esprit de l’équipe. « Je commence à le remarquer. Beaucoup de gens achètent et essaient de faire des jeux, frappant durement les gens.

Prairie Ridge a terminé premier ou deuxième du FVC au cours de chacune des cinq dernières saisons [not counting the COVID-19-shortened 2021 spring season] et devrait être à nouveau dans le mix. Les Wolves débutent la saison le 26 août à McHenry.

Pour l’instant, Schremp est satisfait de la progression de son équipe.

“Donnez-moi un tas d’enfants décousus qui veulent s’améliorer chaque jour, et nous en ferons quelque chose”, a déclaré Schremp.