« Retour aux années 80 » alors que la marine française se prépare à de nouvelles menaces

PARIS — Les marines occidentales se préparent à des scénarios de guerre dans lesquels elles pourraient être confrontées à des conditions opérationnelles dégradées, notamment une perte des communications par satellite, ont déclaré les commandants des marines américaine et française lors de la Conférence navale de Paris cette semaine.

La marine française inclut deux ou trois jours d’exercices dans des conditions « de retour aux années 80 » chaque fois qu’elle déploie son groupe aéronaval, ce qui signifie opérer sans communications par satellite, a déclaré le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Nicolas Vaujour, lors de la conférence.

“Une formation comme celle-ci est assez difficile, et année après année, c’est encore plus difficile, mais il est vraiment intéressant de voir que nous sommes toujours capables de fonctionner”, a déclaré Vaujour. Il a plaisanté en disant que la perte de communication par satellite signifie « moins de partage de PowerPoint entre les navires » et un recours à des mots-clés pour les opérations.

Des pays comme la Chine et la Russie ont développé des armes pour refuser aux États-Unis et à d’autres l’accès aux capacités spatiales. selon les analystes de l’aérospatiale. Les marines doivent rendre leurs systèmes plus résistants aux attaques, en particulier les communications, selon le vice-amiral Rajesh Pendharkar, commandant de la marine orientale de la marine indienne.

La marine américaine bénéficie d’une formation similaire à celle de la France pour se préparer à un environnement opérationnel dégradé, comme une journée d’opérations sans GPS, a déclaré la chef des opérations navales américaines, l’amiral Lisa Franchetti, lors de la conférence.

“Plus nous serons durs envers nous-mêmes, cela nous rendra d’autant plus résilients et plus efficaces si jamais nous devons entrer en guerre”, a déclaré Franchetti.

Elle a déclaré que la Marine a besoin de mettre à nouveau l’accent sur la tromperie et le contrôle des émissions, ou EmCon, ainsi que sur la sécurité opérationnelle, à une époque où « tout le monde est sur les réseaux sociaux » et partage l’endroit où il va. “Nous étions très doués pour créer de la confusion aux yeux des adversaires, et c’est une compétence sur laquelle nous devons revenir et nous assurer d’y penser tout le temps”, a déclaré Franchetti. “Nous sommes parfois devenus un peu paresseux, à EmCon, nous sommes définitivement devenus paresseux en matière de sécurité opérationnelle.”

Les marines et leurs groupes aéronavals sont confrontés à des menaces nouvelles ou évolutives face aux missiles hypersoniques, aux missiles balistiques antinavires, aux drones et à la cyberguerre, ont déclaré les amiraux présents à la conférence. Le champ de bataille est de plus en plus transparent et les commandants doivent partir du principe que les capacités seront attaquées et dégradées au cours des opérations, a déclaré Pendharkar.

La mer est devenue un environnement de plus en plus contesté et les marines doivent réfléchir au combat naval « des fonds marins jusqu’à l’espace », selon Vaujour. L’espace aérien maritime est désormais contesté, comme le montrent les mers Rouge et Noire, et ce sera probablement le cas pour chaque crise future, a-t-il déclaré.

La capacité des porte-avions à fonctionner comme des nœuds de renseignement et à utiliser l’intelligence artificielle pour intégrer les données des capteurs du champ de bataille de l’ensemble de leur groupe d’attaque sera essentielle pour repousser les nouvelles menaces, a déclaré l’amiral français.

« Il faut comprendre ce qui se passe devant l’ennemi », a déclaré Vaujour. « Les nouvelles technologies nous donneront l’opportunité de le faire. »

Alors que les porte-avions sont confrontés à des défis, il n’existe toujours pas de meilleur moyen d’effectuer des frappes expéditionnaires mobiles, de projeter des forces et de protéger les forces depuis la mer, a déclaré l’amiral Sir Ben Key, premier seigneur des mers et chef d’état-major naval de la Royal Navy. Il a souligné que la Chine construisait des porte-avions, même si elle avait développé une capacité apparente de destruction de porte-avions.

L’espace de combat contemporain est devenu de plus en plus contesté pour tout le monde, et le défi pour les groupes aéronavals est d’intégrer toutes les données disponibles pour créer une « bulle de supériorité » autour du porte-avions, selon Key.

“Pendant des années, nous avons assumé le contrôle de la mer et nous pouvions donc tout investir dans la supériorité locale et la frappe comme objectif principal”, a déclaré Key. “Maintenant, nous devons réfléchir plus profondément à la manière dont nous contrôlons la mer.”