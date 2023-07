Retour au travail! Des stars comme Bellingham, Salah en service de pré-saison

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et la nouvelle recrue Jude Bellingham étaient tout sourire, mais il était bientôt temps de se mettre au travail. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Après ce qui a dû être la saison la plus longue de tous les temps – ou, du moins, l’a semblé – avec une Coupe du monde de mi-saison, une finale de la Ligue des champions en juin, puis une liste de rencontres internationales, la plupart des joueurs des meilleurs clubs européens auront profité d’un pause bien méritée après la fin de la campagne 2023-24.

Mais à peine s’étaient-ils complètement détendus sur la plage qu’il était temps de se présenter à leurs clubs pour l’entraînement de pré-saison. La nouvelle saison n’est qu’à un mois, après tout.

Beaucoup des plus grands clubs ont commencé à accueillir leurs meilleurs talents au bercail cette semaine alors que les tests de condition physique et les séances d’entraînement exténuantes ont commencé avant qu’ils ne partent tous à travers le monde pour leurs tournées de pré-saison. Certains joueurs ont même pu rencontrer leurs nouveaux entraîneurs et coéquipiers pour la toute première fois.

Alors que la Premier League et la Liga lancent leur saison 2023-23 le 11 août et que la Ligue 1 commence le lendemain avant que la Bundesliga et la Serie A ne suivent une semaine plus tard, il n’y a pas de temps à perdre.

Voici un tour d’horizon des clubs et des joueurs qui se sont déjà présentés pour la pré-saison.

Arsenal

Préparatifs d’avant-saison 💪 📸 Jetez un œil à notre première journée au siège d’adidas en Allemagne 👇 — Arsenal (@Arsenal) 10 juillet 2023

La nouvelle signature estivale Kai Havertz a été accueillie dans l’équipe d’Arsenal cette semaine et a retrouvé l’ancien coéquipier de Chelsea, Jorginho. au camp d’entraînement du club dans sa ville natale Allemagne.

Les vélos sont de retour 😉 pic.twitter.com/xqAMOFGQxA — Arsenal (@Arsenal) 10 juillet 2023

Bukayo Saka a également fait circuler le sang avec une belle balade à vélo en douceur autour du terrain du complexe sportif bavarois.

Directement au boulot 💪 pic.twitter.com/s5uanEaWor — Arsenal (@Arsenal) 10 juillet 2023

Eh bien, ce ne serait tout simplement pas la pré-saison sans des images de footballeurs prenant une balade à vélo tranquille sous un ciel ensoleilléEst-ce que cela serait?

Chelsea

Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur de Chelsea a pris sa première session de pré-saison dimanche alors que son règne du côté londonien a officiellement débuté.

De retour en Premier League après quatre ans d’absence, l’Argentin de 51 ans a présidé une série d’exercices et de tests cela a mis Thiago Silva, Raheem Sterling, Ben Chilwell et Reece James à l’épreuve.

Liverpool

Mohamed Salah avait l’air tout sourire et savourait le défi qui l’attendait alors que l’attaquant égyptien retourné au centre de formation AXA après avoir fêté son 31e anniversaire cet été.

Salah était reçu un accueil chaleureux de son coéquipier Konstantinos Tsimikas. Les nouvelles recrues Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai se préparent à s’entraîner avec leurs nouveaux coéquipiers pour la première fois mardi.

Manchester City

Les triples vainqueurs de City n’ont pas encore officiellement lancé leur pré-saison après que leur campagne 2022-23 ait été prolongée par la finale de la Ligue des champions. En effet, avec les grands noms qui n’ont pas encore fait leur rapport, il semble que l’attaquant vedette Erling Haaland souhaite profiter de chaque dernière minute de sa pause estivale tout en modelant son dernier ensemble de haute couture.

Manchester United

Le nouvel arrivant de United, Mason Mount, n’a pas perdu de temps pour montrer qu’il est un homme d’affaires en aider le club à promouvoir ses réseaux sociaux.

Pendant ce temps, sur le terrain d’entraînement, les jeunes Hannibal Mejbri et Amad Diallo a concouru pour attirer l’attention avec un éventail de films et d’astuces lors d’un petit match.

Tottenham Hotspur

Les joueurs internationaux de Tottenham ne doivent pas se présenter pour la pré-saison avant la fin de la semaine, ce qui laisse suffisamment de temps au nouveau manager Ange Postecoglu pour rencontrer son homologue de l’équipe féminine, Robert Vilahamn, lui aussi arrivé au club cet été. La première rencontre de Postecoglu avec l’attaquant en fuite Harry Kane sera-t-elle encore plus gênante que cette brève conversation?

Barcelone

Pédri la masseuse. 💆‍♂️ pic.twitter.com/MRWVAtyKFZ — FC Barcelone (@FCBarcelona) 10 juillet 2023

La même semaine que le début des travaux de rénovation du Camp Nou, l’entraîneur-chef Xavi a pris en charge sa première séance d’entraînement de pré-saison alors que le Barça se prépare pour un séjour dans leur domicile temporaire de Montjuic. Les champions en titre semblaient d’humeur détendue alors que le milieu de terrain Pedri a assumé le rôle de masseur d’équipe afin d’aider son coéquipier Raphinha à s’assouplir.

Suffisamment détendue, Raphinha a ensuite a démontré ses talents de jongleur dans le gymnase alors que l’ailier brésilien réalisait un certain nombre de films de style libre avant d’enterrer un tir astucieux à travers le panier de basket.

Real Madrid

😏 ¿Ganas, #Madridistas?

🔜 Temporada 23/24 — Real Madrid CF (@realmadrid) 10 juillet 2023

L’ère Jude Bellingham a commencé au Real Madrid cette semaine alors que la signature de 88,5 millions de livres sterling a rencontré le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti avant d’être wtravaillé dur et évalué avec soin lors de nombreux tests de performance.

Ailleurs, Brahim Diaz n’est pas tout à fait une nouvelle signature, mais l’attaquant rattrapé Federico Valverde et Alvaro Odriozola après son retour au club après ses trois saisons de prêt à l’AC Milan.

Bayern Munich

Bienvenue à nouveau, les garçons ! 👋 Le premier groupe de joueurs était de retour à Säbener pour les tests de performance de pré-saison aujourd’hui 🩺#MiaSanMia pic.twitter.com/cVuZ0iGLPh — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 10 juillet 2023

Le premier afflux de joueurs du Bayern est revenu au club pour commencer leur mouture de pré-saison avec les chefs seniors Manuel Neuer – qui a raté la seconde moitié de la saison dernière après s’être cassé la jambe lors d’un voyage de ski après la Coupe du monde – Serge Gnabry et Eric Maxim Choupo-Moting parmi les noms qui se sont présentés pour subir une série de tests de performance à le centre Sabener Strasse.

AC Milan

Fikayo Tomori a accueilli l’ancien coéquipier Ruben Loftus-Cheek en Italie et le duo s’est entraîné ensemble à Milan pour la première fois cette semaine après que ce dernier a terminé son transfert de Chelsea fin juin.

👀 Le premier but de la pré-saison, Origi assisté de Loftus-Cheek ! 📽 @milanistsemper pic.twitter.com/uDwsBWKhI5 — SempreMilan (@SempreMilanCom) 10 juillet 2023

L’ancien attaquant de Premier League Divock Origi également semblait être en pleine forme alors que le Belge marquait le premier but de la première séance d’entraînement de Milan dans son installation de Milanello.

InterMilan

Les choses ont commencé le une note tout à fait plus décontractée à l’Inter où Alessandro Bastoni, Matteo Darmian et Lautaro Martinez se sont remis dans le bain après leur course à la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Paris Saint Germain

🔙💪 Les meilleurs moments des tests physiques de nos Parisiens au Campus PSG ! 👇 pic.twitter.com/MDeHHfE8Lj — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 10 juillet 2023

Kylian Mbappe profite encore des derniers jours de son congé estival prolongé mais plusieurs joueurs du PSG, dont Neymar, sont déjà de retour et subissant leurs premiers tests de condition physique de pré-saison.

Les nouvelles recrues Lucas Hernandez et Manuel Ugarte ont également été mettre à l’épreuve pour s’assurer qu’ils peuvent suivre Mbappe quand (si?) Il reviendra.