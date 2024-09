Retour à « Starfield » pour « Shattered Space » ? Deux choses essentielles à savoir

Champ d’étoiles Bethesda

La grande extension Shattered Space de Starfield sortira dans une semaine, le 30 septembre, ce qui attirera de nombreux joueurs qui ont peut-être essayé le jeu original, mais qui n’y ont pas persisté depuis, car… c’est ce qui arrive avec les jeux solo. Même les gros.

Si c’est votre cas et que vous n’êtes pas un super fan de Starfield qui a suivi chaque mise à jour, j’ai deux conseils essentiels pour vous, basés sur les correctifs que le jeu a reçus et dont vous n’êtes peut-être pas au courant en tant que fan plus occasionnel.

Champ d’étoiles Bethesda

Les nouvelles options de difficulté/bonus XP

C’est ce que je considère comme l’ajout le plus important au jeu depuis son lancement, un large éventail d’options de difficulté qui peuvent rendre le jeu plus facile ou plus difficile avec des bonus XP au fur et à mesure que vous vous mettez au défi pour une mise à niveau plus rapide.

Un grand changement est la nouvelle difficulté « extrême » si vous sentez que vous êtes devenu trop puissant au cours du jeu (je ne pense pas que ce soit le cas). que beaucoup plus difficile, honnêtement). Cela vous donne un gros boost d’XP si vous faites cela dans toutes les catégories.

Il y a aussi des petites choses, comme si vous augmentez le poids de vos munitions, c’est un bonus. Si vous augmentez votre capacité de transport, c’est un bonus négatif, mais bon sang, c’est agréable d’avoir cette option. Vous pouvez également augmenter les crédits des vendeurs, ce qui est fantastique.

Vous pouvez également vous pencher davantage sur les aspects de survie, comme l’ont demandé certains joueurs, avec des chances accrues d’effets négatifs sur la santé et des paramètres pour la faim et le repos. Il y a beaucoup de choses à faire ici jusqu’à ce que vous obteniez la bonne combinaison d’options. Pour moi, c’était la difficulté maximale avec quelques améliorations de la qualité de vie et aucun élément de survie, ce qui ne m’intéresse pas. Mais vous pouvez le personnaliser.

Champ d’étoiles Bethesda

Conduire votre nouveau Mako

Bon, ce n’est pas vraiment un Mako de Mass Effect, mais ça pourrait aussi bien l’être. Starfield a en effet finalement ajouté des véhicules terrestres au jeu pour que vous puissiez parcourir le paysage sans avoir à le faire à pied en luttant contre votre jauge d’oxygène. Cependant, certains terrains ne sont certainement pas idéaux pour cela, malgré ses capacités tout-terrain.

Vous n’aurez pas simplement le véhicule lorsque vous vous connecterez, vous devrez vous rendre chez un charpentier naval dans n’importe quelle ville et payer un peu d’argent pour cela. Ensuite, lorsque vous atterrirez sur n’importe quelle planète, il sera automatiquement sur le sol en vous attendant. Vous n’aurez pas besoin de le ramener à votre vaisseau lorsque vous aurez terminé et vous pourrez vous téléporter dessus. Je ne dirais pas que cela change la donne ou quoi que ce soit, mais c’est une option intéressante.

On se retrouve dans une semaine.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.