Retour à Séoul, le meilleur film que vous n’avez pas vu l’année dernière, est enfin sorti

Parfois, un grand film est enterré, pour une raison quelconque, dans la ruée vers les récompenses de fin d’année. Mais si vous parlez à ceux qui ont expérimenté sa magie avant le début de la ruée, vous obtiendrez une prise de col effusive, une légère secousse et une déclaration selon laquelle “vous devez voir ce film, vous le devez tout simplement”. Reculez lentement si vous en avez besoin, mais sachez que les éloges viennent d’un endroit profondément enraciné, une croyance que si vous voyez ce film, vous l’aimerez aussi.

Alors je me tiens devant toi maintenant, insistant pour que tu vois Retour à Séoul.

Techniquement Retour à Séoul – le deuxième long métrage de fiction du réalisateur franco-cambodgien Davy Chou – est une sortie en 2022, et c’était le n ° 4 sur ma liste des meilleurs films de 2022. Mais dans l’étrange distorsion spatio-temporelle qu’est le calendrier de sortie du film, quoi ce en fait signifie qu’il a obtenu une “course de qualification” en 2022 : il a joué au moins une semaine à New York et à Los Angeles, le rendant ainsi éligible aux récompenses selon les règles des Oscars et de nombreux autres organes de vote. Mais ce n’était qu’un blip. Maintenant qu’il est en bonne et due forme, j’ai pu revoir le film, que j’ai vu pour la première fois à Cannes en mai dernier. Je suis entré avec très peu d’idée de ce à quoi m’attendre et je suis parti le cœur plein.

Retour à Séoul se concentre sur Freddie (Park Ji-min, dont la performance est si bonne que vous serez surpris de savoir que c’est sa première), une Française de 25 ans qui a été adoptée en Corée alors qu’elle était bébé. Elle a grandi dans la campagne française et vit maintenant à Paris. Mais elle est à Séoul quand nous la rencontrons et s’inscrit immédiatement comme un agent du chaos. Elle enfreint les règles. Elle amadoue un groupe d’étrangers dans un restaurant pour former une grande fête, et ils boivent très tard dans la nuit. Et, apparemment contre son gré, elle se rend à Hammond, l’agence d’adoption qui tient ses dossiers et ceux de centaines de milliers d’autres enfants adoptés en Corée dans les années 1980 et 1990.

Ce choix la met sur une voie fatidique, et à partir de là, vous pensez en quelque sorte savoir où va cette histoire. C’est l’histoire d’un adopté, qui traite délicatement des sentiments profondément enracinés d’abandon de Freddie par ses parents biologiques. Il semble qu’elle ait profondément enfoui son sentiment d’être une étrangère, et le film les amène subtilement à mijoter, puis à bouillir. Freddie insiste sur le fait qu’elle est française, mais une fois qu’elle se connecte avec les racines de sa famille – qui semblent la fasciner et aussi la repousser – elle ne sait pas où elle se situe. Les résultats de cette agitation intérieure se manifestent au fil des ans.

C’est ce qui est si bien Retour à Séoul: il continue de changer de forme. Freddie, nous le réalisons, a déjà passé sa vie à penser, même de manière subliminale, à ce qu’elle n’est pas, aux vies qu’elle n’a pas menées. Mais ici, Chou prolonge le questionnement de Freddie sur les vies qu’elle aurait pu mener dans le futur. Chaque saut temporel nous donne une nouvelle version de Freddie, une version qui dialogue avec les versions précédentes et qui lutte également pour trouver une voie vers l’avenir.

Nous comprenons leur sentiment d’être entre les mondes et pouvons le mapper sur notre propre version de ce sentiment

De cette façon, Retour à Séoul partage beaucoup d’ADN avec l’un des meilleurs films de 2023, le récent début de Sundance Vies antérieures. Dans ce film, le personnage principal doit également faire face à une vie qu’elle a laissée derrière elle lorsqu’elle était enfant en Corée et à la personne qu’elle aurait pu être. C’est une question résonnante et existentielle, et dans un monde qui se mondialise rapidement, il est particulièrement intéressant de voir que des réalisateurs ayant des racines dans plusieurs cultures distinctes — Chou en France et au Cambodge, Vies antérieuresLa réalisatrice de Celine Song au Canada et en Corée — sont les mieux équipées pour aborder une expérience qui résonne plus largement. La spécificité de leurs expériences et celles de leurs personnages les rendent plus puissantes pour le public ; nous comprenons leur sentiment d’être entre les mondes et pouvons le mapper sur notre propre version de ce sentiment.

Dans Retour à Séoul, tout cela est rendu sur un fond riche et légèrement granuleux de Séoul, souvent vu la nuit dans une noirceur d’encre et des lumières vives. Chou donne à Park plusieurs longues scènes de danse dans lesquelles un kaléidoscope d’émotions joue sur son visage et son corps, nous faisant savoir qu’il y a beaucoup plus à Freddie qu’elle ne laisse tout le monde – et nous – vraiment accéder. C’est un film magnifique, et la caméra de Chou se déplace d’une manière qui encadre et intensifie l’émotion de Freddie. C’est une pièce d’ambiance, parfois aux visées presque abstraites, et c’est un bonheur de s’y laisser emporter.

Le bord chaotique de Freddie ne cesse de refaire surface, ce qui signifie qu’à la fin du film, nous ne savons pas exactement ce qui l’attend. Dieu merci. Dans son premier essai “On Keeping a Notebook”, Joan Didion a écrit que “j’ai déjà perdu le contact avec quelques personnes que j’étais”, un sentiment qui semble tiré directement de la vie de Freddie. Libre d’esprit et périodiquement torturé, Freddie ne semble pas vraiment tenir un journal, c’est vrai – mais un film comme Retour à Séoul enregistre sa vie de toute façon et fonctionne comme un dispositif de mémoire, déclenchant des souvenirs de nous-mêmes que nous étions et de ceux que nous pourrions encore devenir.

Retour à Séoul ouvre dans des salles limitées le 17 février.