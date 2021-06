Retour à Newmarket à l’ordre du jour pour Miss Amulet | Nouvelles de course

Ken Condon mise sur Newmarket pour fournir la surface sonore préférée de Miss Amulet alors qu’il vise la coupe de juillet pour sa pouliche de première classe.

Mlle Amulet a rencontré une chance misérable avec le temps jusqu’à présent cette saison, car la pluie a à plusieurs reprises sapé ses chances de grande course.

Cela l’a limitée, en fait, à une seule apparition – lorsqu’elle a été bien battue dans la boue au Curragh lors des 1 000 guinées irlandaises du mois dernier.

Les déluges ont également comploté deux fois contre elle à la 11e heure, forçant Condon à la retirer d’un premier départ prévu de la campagne dans les Guinées françaises à ParisLongchamp puis à nouveau lorsque les cieux se sont ouverts à la veille de la Commonwealth Cup à Royal Ascot la dernière semaine.

« C’était évidemment très décevant », a déclaré Condon à propos de la dernière mésaventure de Miss Amulet

« J’ai appelé son propriétaire Michael Tabor vendredi alors que nous nous mettions à l’abri de la pluie biblique.

« Mais nous viserons la Coupe de juillet prochain, deux semaines samedi. »

L’expérience montre à l’entraîneur du comté de Kildare qu’un autre voyage en Grande-Bretagne pourrait enfin offrir des règles du jeu équitables à Miss Amulet.

« Neuf fois sur 10 (à Newmarket en juillet), c’est du terrain rapide », a-t-il déclaré.

« Cela va devenir une course très forte, avec les chevaux de trois ans qui passeront et vos chevaux plus âgés à nouveau.

« Mais c’est là que nous aimerions la voir. Si nous obtenons ses conditions optimales, six stades au-dessus du sol, nous espérons que nous pourrons voir comment nous allons. »

La fille de Sir Prancealot a prouvé à plusieurs reprises en tant que jeune l’année dernière qu’elle était très capable – y compris lorsqu’elle a été placée deux fois au niveau du groupe 1, deuxième sur six stades du Rowley Mile dans les Cheveley Park Stakes, puis troisième à Keeneland pendant les Breeders. ‘ Coupe.

Condon a décidé de lui donner une chance de participer à un classique cette saison, mais il est heureux de revenir au voyage de sprint dans lequel le vainqueur des Lowther Stakes a déjà excellé.

« Elle est très peu démonstrative dans ses devoirs – elle n’a jamais été différente », a-t-il déclaré.

« Mais elle est en très bonne forme, nous avons donc hâte de la revoir sur l’hippodrome.

« C’est une femme qui prend vie lors des courses. Que ce soit l’Amérique, l’Angleterre ou Naas ou autre chose, cela n’avait pas d’importance – elle s’est présentée et avait l’air très progressiste l’année dernière.

« Elle reste une pouliche pour laquelle nous attendons beaucoup. Espérons donc que dans deux semaines, nous pourrons la voir. »

Miss Amulet serait en effet malchanceuse si elle rencontrait à nouveau un terrain meuble sur le parcours de juillet.

« J’y suis allé plusieurs fois, et le plus important est d’arroser et de le garder en sécurité », a ajouté Condon.

« Souvent, vous pouvez avoir un vent arrière – et la dernière fois que j’y étais, il y avait quelques records de piste abaissés.

« Nous avons couru dans la Duchesse de Cambridge il y a deux ans (Celtic Beauty), et les conditions étaient très rapides.

« Cela ne lui ferait aucune crainte. »

Il rapporte Miss Amulet de bon cœur à la maison malgré sa dernière excursion à l’étranger gâchée

« Elle a eu un voyage avorté l’autre jour », a déclaré Condon.

« Mais elle est de retour à la maison et a fait une petite brise mardi matin, et tout va bien pour elle.

« Donc, Newmarket est l’endroit où nous allons ensuite, et cela dictera alors le reste de notre saison.

« Nous attendons cela avec impatience. »