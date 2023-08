Retour à l’école : remettre l’horaire de sommeil de vos enfants sur la bonne voie

Alors que la rentrée scolaire approche et que les étagères des magasins sont remplies de sacs et de cahiers, un expert en parentalité affirme que les fournitures scolaires ne sont pas la seule chose à laquelle les parents devraient se préparer en septembre.

Des études ont montré qu’une routine de sommeil saine pourrait faire toute la différence dans le bien-être scolaire et général d’un enfant, mais il peut être difficile de définir un nouvel horaire de sommeil pour un enfant excité qui s’est habitué à jouer à l’extérieur tout l’été.

Caron Irwin, experte en parentalité et fondatrice de Roo Family, un service de conseil pour les parents et les soignants, affirme que la création d’une routine à l’heure du coucher peut non seulement aider un enfant à réussir tout au long de l’année scolaire, mais aussi pour son avenir afin qu’il puisse développer des habitudes de santé. à un jeune âge.

« Souvent en été, les routines du coucher sont en quelque sorte abandonnées parce que chaque soir peut être différent selon ce qui se passe, mais une très bonne stratégie consiste à commencer à rétablir ou à créer cette routine au coucher », a déclaré Irwin à CTVNews.ca. lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Voici quelques conseils pour créer une routine du coucher efficace.

AVEC DES CONSEILS, LAISSEZ-LES DIRIGER

Imposer une nouvelle routine après une période de trois mois de plaisirs estivaux ininterrompus peut faire sensation dans la maison, mais impliquer les enfants dans la création de leur routine du coucher peut aider à atténuer un déséquilibre de pouvoir, explique Irwin.

« Il peut être très utile de communiquer la routine du coucher d’une manière adaptée à l’âge », a-t-elle déclaré.

S’asseoir pour communiquer avec votre enfant pourquoi il doit commencer à dormir plus tôt et lui demander ce qui l’aiderait à y parvenir peut permettre à un enfant de se sentir habilité à prendre ses propres décisions, a déclaré Irwin.

Selon l’âge de l’enfant, elle recommande d’utiliser différentes stratégies comme une simple discussion pour un préadolescent ou un adolescent, ou d’utiliser des images avec un enfant plus jeune pour déterminer ce qu’il doit faire avant d’aller au lit, comme se brosser les dents ou se changer. dans leur pyjama.

« Il est vraiment important d’obtenir leur avis, car non seulement cela leur donne un aperçu de la préparation de ce changement, mais cela les responsabilise également car ils seront impliqués dans la formulation de certaines des suggestions du plan », a-t-elle déclaré.

INTÉGRER DES ACTIVITÉS APAISANTES

En ce qui concerne la routine du coucher, Irwin recommande d’incorporer des activités apaisantes pour aider à préparer les enfants au lit.

Certains rituels avant le coucher peuvent aider à lire un livre ensemble avant de se coucher, à méditer ou à décider d’une heure limite pour l’utilisation de téléphones, de tablettes ou de tout gadget avec un écran avant de se coucher.

Un conseil d’Irwin pour aider les enfants à s’installer avant de se coucher est de jouer de la musique apaisante autour d’eux pendant qu’ils prennent un bain ou se brossent les dents. Cela les préparera mentalement à ce qu’il soit temps de se reposer et les aidera à se détendre.

« Jouer la même liste de lecture apaisante de musique pendant qu’ils traversent ce que j’appelle les tâches de la routine du coucher », comme le bain, le pyjama, se brosser les dents, car cela aide leur corps à savoir ce qui va arriver et les aide à s’installer pendant qu’ils traversent ces étapes », a-t-elle déclaré.

COMMENCER UNE ROUTINE PROGRESSIVEMENT

La plupart des parents ont du mal à habituer leurs enfants à un nouvel horaire au cours de la première semaine d’école, mais passer par une « répétition générale » de leur nouvelle routine peut aider à une transition plus douce, explique Irwin.

La meilleure façon d’habituer les enfants à leur nouvel horaire de sommeil est de changer progressivement l’heure à laquelle ils dorment chaque nuit à une heure plus tôt dans les semaines précédant la rentrée scolaire, ce qui les aidera à s’adapter à leur routine, a-t-elle noté.

Par exemple, si vous voulez que votre enfant soit au lit à 20 h, mais qu’il se couche actuellement à 21 h, vous pouvez essayer de décaler lentement cette heure du coucher plus tôt par incréments de 15 minutes chaque nuit.

« Peut-être que la première nuit, ils vont se coucher à 21h30, puis vous passez à 21h15 ; c’est aussi un conseil très utile pour remettre les enfants sur la bonne voie avec une heure de coucher plus raisonnable », a déclaré Irwin. .

En fin de compte, Irwin recommande d’inclure les enfants à chaque étape de la création ou du rétablissement de leur routine du coucher pour les aider à coopérer et à acquérir simultanément un sentiment d’indépendance.

« Nous devons toujours être impliqués, mais trouver des moyens d’inclure notre enfant et de lui donner la possibilité d’être un leader sous notre direction nous aide vraiment à réussir », a-t-elle déclaré.