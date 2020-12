Au cours de ses dernières semaines en tant que secrétaire américaine à l’éducation, Betsy DeVos a peut-être trouvé un moyen d’envoyer plus d’argent fédéral aux écoles privées et religieuses pendant la pandémie COVID-19 – un objectif qui a échappé au promoteur du choix d’école milliardaire pendant son mandat.

Selon un décret publié lundi par le président Donald Trump, les familles à faible revenu sans accès à l’apprentissage en personne dans leurs écoles actuelles pourraient utiliser des fonds fédéraux pour fréquenter des écoles privées ou religieuses offrant des cours en personne.

Les familles défavorisées pourraient également utiliser les « bourses d’apprentissage d’urgence » pour payer les frais de scolarité à domicile, pour rejoindre un module d’apprentissage privé, ou pour acheter des services d’éducation spécialisée ou des services de tutorat, selon l’ordre.

Les responsables de DeVos ont confirmé qu’elle travaillait sur le plan avec la Maison Blanche et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui fournirait de l’argent aux familles via des subventions globales, selon l’ordre de Trump. Mais les détails sont rares, y compris combien d’argent serait disponible, quand les familles pourraient y avoir accès et si le plan pourrait même être lancé avant que le président élu Joe Biden ne prenne ses fonctions – à quel moment il pourrait vraisemblablement annuler le décret.

Dans un communiqué, DeVos a déclaré que l’ordre de Trump donne aux familles «la liberté et les fonds nécessaires pour continuer à apprendre».

« De nombreuses écoles privées ont été contraintes de fermer leurs portes et de nombreux fournisseurs de bourses ont moins de ressources pour soutenir les étudiants en raison de la pandémie », indique le communiqué.

Écoles privées et écoles publiques dans la pandémie de COVID-19

À mi-chemin de l’année scolaire, bon nombre des plus grands districts du pays fonctionnent toujours avec un enseignement à distance uniquement en raison des taux élevés de transmission du virus. Certains ne peuvent pas se permettre les protocoles de sécurité ou n’ont pas négocié avec succès avec leurs syndicats pour opérer en personne. Plus de districts suburbains et ruraux, ainsi que des écoles privées, ont offert au moins quelques cours en personne, généralement parce qu’ils ont plus de ressources ou parce que la taille des classes est plus petite.

DeVos a longtemps défendu le choix de l’école – le terme général pour les options au-delà des écoles publiques traditionnelles. Il s’agit notamment des écoles à charte, qui sont publiques mais gérées de manière indépendante, et des écoles privées que, dans certains cas, les enfants fréquentent avec l’aide d’une subvention gouvernementale.

Les défenseurs du choix de l’école estiment que les élèves devraient pouvoir utiliser l’argent des contribuables pour poursuivre le type d’éducation qu’ils souhaitent, des écoles religieuses à l’école à la maison.

Les opposants au choix des écoles privées, y compris les syndicats d’enseignants et la plupart des démocrates, pensent que les programmes siphonnent l’argent et les étudiants des districts traditionnels, laissant moins de ressources dans les écoles publiques pour servir les étudiants les plus défavorisés.

DeVos et Trump ont plaidé pour un programme fédéral de bons pour les écoles de 5 milliards de dollars par le biais du ministère de l’Éducation, mais les propositions n’ont jamais été approuvées par le Congrès.

Pendant la pandémie, DeVos a ordonné aux écoles publiques d’envoyer une plus grande part de leurs fonds de secours contre le coronavirus en vertu de la Loi CARES aux écoles privées, mais cette décision a été annulée par la cour fédérale.

La santé et les services sociaux superviseraient le programme

Le décret de Trump contourne tout cela en ordonnant au HHS de permettre aux familles défavorisées d’accéder à des subventions administrées par l’Administration pour les enfants et les familles. Ces familles pourraient ensuite utiliser ces fonds pour poursuivre l’apprentissage en personne.

Les responsables du HHS ne partageraient pas lundi des détails spécifiques sur le fonctionnement du programme. Un responsable dirait seulement que les États, les territoires et les autres «organisations éligibles» pourraient utiliser les subventions de la manière décrite par Trump s’ils identifiaient de tels besoins dans leurs communautés – et choisissaient d’utiliser les fonds pour répondre à ces besoins.

Le secrétaire du HHS, Alex Azar, a déclaré dans un communiqué que l’ordre aiderait les enfants à accéder à l’école en personne grâce à des options privées dans des endroits où les options publiques ne sont pas disponibles.

« Nous savons que l’apprentissage en personne est essentiel à l’épanouissement des enfants, en particulier pour les enfants vulnérables, et qu’il peut être fait en toute sécurité », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Le nombre de familles défavorisées qui profiteraient de la nouvelle option est une autre inconnue. La plupart des élèves les plus défavorisés du pays appartiennent à des minorités raciales, et de nombreuses enquêtes montrent que les familles noires et latino-américaines hésitent beaucoup plus à retourner à l’école en personne que les familles blanches.

Les responsables du HHS ne diraient pas si les écoles privées fonctionnant dans un format hybride seraient éligibles pour recevoir les fonds.