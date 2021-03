WATERFORD, Pennsylvanie – Jill Biden et le secrétaire américain à l’Éducation Miguel Cardona sont retournés à l’école mercredi, et avant de quitter la classe de robotique de Stacy Bukoski à l’école intermédiaire de Fort LeBoeuf, la première dame s’est penchée vers l’enseignant.

« Ça va aller mieux », a déclaré Biden, l’enseignant à la Maison Blanche, à Bukoski, l’enseignant de la classe.

« C’est vrai, » répondit Bukoski. « Je peux déjà le sentir. »

L’échange a capturé une grande partie de ce que Biden et Cardona, qui a été confirmé mardi par le Sénat, faisaient dans le comté d’Erie, en Pennsylvanie, et plus tôt, dans une école élémentaire de la ville natale de Cardona, Meriden, Connecticut: Faire valoir l’administration Biden que les districts scolaires peut rouvrir en toute sécurité pendant la pandémie.

Leurs visites sont survenues alors que le temps presse sur la promesse du président Joe Biden d’ouvrir la plupart des écoles K-8 pour l’enseignement en classe d’ici la fin de ses 100 premiers jours au pouvoir, ou fin avril.

Pour aider à rendre cela possible, Biden a déclaré mardi qu’il poussait les États à administrer au moins un vaccin contre le coronavirus à chaque enseignant, employé d’école et éducateur à la fin du mois de mars. Cardona a déclaré que la directive du président serait «ma priorité absolue».

La pandémie de COVID-19 a changé l’éducation et obligé les enseignants, les élèves, les parents et autres à s’adapter à un nouveau paysage d’apprentissage, mais comme Jill Biden l’a dit, il y a « la lumière au bout du tunnel » alors même que la pandémie continue.

Ils ont également vanté le plan de sauvetage américain du président Joe Biden, le plan de relance économique de 1,9 billion de dollars débattu au Sénat et comment les 130 milliards de dollars inclus pour les écoles leur donneront les ressources nécessaires pour rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie.

Auparavant, elle et Cardona ont visité l’école élémentaire Benjamin Franklin dans la ville natale de Cardona, Meriden, Connecticut, qui a rouvert ses portes en août.

« Les enseignants veulent être de retour », a déclaré la première dame après qu’elle et Cardona aient passé environ une heure à visiter les salles de classe et d’autres parties de l’école. « Nous voulons être de retour. Je suis enseignante. J’enseigne virtuellement … Mais nous savons simplement que nous devons rentrer en toute sécurité. »

Biden et Cardona ont vu des enfants assis à une certaine distance l’un de l’autre à des bureaux individuels, chacun portant un masque. Des cloisons en plastique transparentes ont séparé des groupes de quatre étudiants assis à des tables en forme de demi-lune. Des distributeurs de désinfectant pour les mains étaient disponibles dans les couloirs.

«J’adore ça», a déclaré Biden après qu’un enseignant ait souligné les partitions. L’enseignante a également déclaré que ses enfants n’avaient «aucun problème» à porter les masques.

Dans le comté d’Erie, Biden et Cardona ont rencontré des membres de la communauté à la bibliothèque de l’école pour savoir comment le district scolaire de Fort LeBoeuf est revenu avec succès à l’apprentissage en classe.

Parent Molly Reinsel, qui a des enfants en 6e et 9e années, a déclaré qu’il était difficile de s’adapter cette année après la fermeture du district.

«En tant que parent, je ne savais pas quoi faire», a déclaré Reinsel, qui travaille également en tant que physiothérapeute pour le district et entraîne le basketball chez les jeunes. « C’était très difficile de les réconforter parce que je ne savais pas ce qui se passait au jour le jour. »

Le directeur Brent Holt a déclaré que le retour aux études du district était dû en grande partie à la volonté de chacun de s’adapter.

« Nous verrions que A, B et C fonctionnent », a déclaré Holt, « mais, hé, D et E ne le font pas. Nous devions avoir des conversations ouvertes et honnêtes. »

« J’adore que vous ayez cette approche holistique », a déclaré Biden au petit public. « Ce ne sont pas que des universitaires, mais cela s’inquiète du bien-être social de l’enfant, comme vous l’avez dit, du bien-être émotionnel et du bien-être physique parce que c’est tout, c’est ce que nous sommes. … C’est tout le monde qui travaille ensemble. , et je pense que c’est ce qui fait que ça marche. «

La visite de Biden était le résultat d’une discussion entre les représentants des syndicats d’enseignants locaux et nationaux. La présidente de la National Education Association, Becky Pringle, était parmi les participants.

« Ce que j’ai vu ici, ce que j’ai entendu ici symbolise vraiment l’Amérique », a déclaré Cardona. « Nous nous réunissons et nous résolvons les problèmes ensemble. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais nous plaçons nos élèves au centre de la conversation et nous écoutons les parents. Les parents connaissent mieux leurs enfants. Ce sont les meilleurs enseignants de leurs enfants. »

« Nous avons traversé des moments très difficiles », a déclaré Biden « mais je pense qu’une bonne chose à propos des éducateurs que j’aime, et qui inclut les travailleurs de la cafétéria, les chauffeurs de bus, les enseignants, toutes les personnes impliquées, c’est que nous avons tous appris à partir de cela et nous allons tous prendre tout ce que nous avons appris, et nous allons en faire une occasion d’améliorer les choses pour les étudiants.

«Il y a de l’espoir», a-t-elle ajouté.

Dans la salle de classe d’assistance après l’école de l’enseignante Marlee Jones, Biden a parsemé les élèves des défis de l’apprentissage à distance et de l’adaptation aux directives de distanciation sociale et aux mandats de masque.

Cardona a noté que tout le monde, en particulier les étudiants, sera plus résilient pour s’être adapté à la pandémie.

Cette semaine, l’administration a annoncé que le fabricant de médicaments Merck travaillera avec son rival Johnson & Johnson pour produire le vaccin à dose unique de ce dernier. Jill Biden a félicité le gouverneur Tom Wolf, qui a annoncé mercredi que le nouveau vaccin serait utilisé pour vacciner les enseignants et le personnel de la maternelle à la 12e année dans le but de rouvrir plus rapidement les écoles.