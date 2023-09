Retour à l’école dans la région centrale de l’Okanagan

Telle une machine qui se remet en marche après deux mois d’inactivité, les écoles de Central Okanagan ont ouvert leurs portes aux élèves et au personnel pour la rentrée scolaire 2023-2024.

En tant que cinquième plus grand district scolaire de la province, quelque 24 000 élèves et plus de 1 300 enseignants se présenteront dans les 46 écoles du district scolaire le mardi 5 septembre.

Le retour en classe ne se fera peut-être pas sans heurts pour tous les élèves, mais le district scolaire est prêt à fournir le soutien nécessaire si nécessaire pour rendre la transition vers une autre année aussi fluide que possible.

Ces dernières années, la réouverture des écoles de Central Okanagan a été éclipsée par des événements d’intervention d’urgence, allant des inondations aux incendies en passant par la COVID-19, et cette année n’est pas différente avec les incendies de forêt du complexe Grouse qui brûlent toujours et certaines familles toujours sous ordre d’évacuation de leur maisons.

Pourtant, l’optimisme règne dans les couloirs des écoles du centre de l’Okanagan, alors que les élèves prennent un nouveau départ dans une nouvelle année et que les enseignants sont impatients de retourner au travail après les vacances d’été, soutenus par les ondes positives liées à l’enregistrement d’un taux d’obtention de diplôme de 96 pour cent. l’année dernière et un taux quinquennal de 92 pour cent, tous deux supérieurs à la moyenne provinciale.

Réouverture de l’école

Hugh Alexander, directeur de l’école secondaire Rutland, explique que les efforts ont commencé à la mi-août pour commencer à planifier et à préparer une autre année scolaire, l’objectif primordial étant de préparer les élèves et le personnel à la réussite, une autre année d’apprentissage et de croissance.

« L’école étant essentiellement calme en été, nous voulons voir tout le monde avancer dans la même direction lorsque l’école reprendra », a déclaré Alexander.

« Il y a beaucoup d’énergie dans le bâtiment lorsque tout le monde est de retour, nous voulons donc que cette énergie circule dans la bonne direction… que notre personnel soit installé et se sente soutenu, que nos étudiants se sentent bien. »

Alexander a déclaré que le scénario pour RSS est similaire à celui des autres écoles du district : de nombreuses pièces mobiles se rassemblent en même temps, des étudiants aux horaires de classe, aux enseignants travaillant dans de nouveaux postes, aux étudiants transférés vers RSS depuis d’autres écoles locales ou transférés ici depuis d’autres. communautés, en évaluant les nouveaux étudiants immigrants et en trouvant du soutien pour ceux qui maîtrisent moins bien l’anglais.

Mercredi dernier, RSS a déjà organisé une séance d’orientation dirigée par les pairs pour les élèves entrant en 9e année, a-t-il déclaré, pour les aider à s’acclimater à leur nouvel environnement.

Alexander a déclaré que de nombreuses recherches ont été menées sur les élèves effectuant des transitions d’un niveau scolaire à un autre, du primaire au collège et au deuxième cycle du secondaire, et sur la manière de réduire le stress et l’anxiété auxquels les élèves pourraient éventuellement être confrontés.

Il a déclaré qu’une de ces mesures de préparation consiste à offrir une plus grande visibilité aux nouveaux étudiants avant leur arrivée, des sorties scolaires à l’école avant leur arrivée, une initiative de soutien par un groupe de pairs et des événements comme l’orientation organisée la semaine dernière.

« Nous ressentons moins d’angoisse, plus les élèves sont exposés à l’école vers laquelle ils évoluent », a déclaré Alexander.

« Nous essayons de créer un atterrissage en douceur pour les étudiants nouvellement arrivés, de leur donner la confiance que je peux le faire et que je peux réussir ici. »

Alexander a déclaré que certains enseignants seront dans leurs salles de classe pendant le week-end de la fête du Travail pour travailler sur les derniers préparatifs de leurs salles de classe avant l’arrivée des élèves mardi.

Leadership administratif

L’anticipation de la croissance des inscriptions et la gestion des conséquences d’une situation d’urgence sont devenues la norme pour le personnel administratif des écoles publiques de l’Okanagan ces dernières années.

« C’est ma neuvième startup dans ce district scolaire et il semble qu’il s’est toujours passé quelque chose dans le passé, et cette année n’est pas différente », a déclaré Kevin Kaardal, surintendant/PDG des écoles publiques de Central Okanagan.

« Les incendies de forêt nous mettent sous pression en termes de préparation et de fonctionnement des écoles, mais notre personnel met tout en œuvre pour être prêt. »

Cette année, le district scolaire sera confronté aux conséquences des incendies de forêt du complexe Grouse sur les familles, où certaines familles sont toujours sous ordre d’évacuation, d’autres ont perdu leur maison et les élèves retournent en classe avec le stress d’une épreuve d’urgence publique.

Deux écoles de West Kelowna, Rose Valley et Mar Jok Elementary, se trouvaient dans des zones d’évacuation, mais toutes deux ouvriront leurs portes mardi.

«Nous avons tellement géré cela que nous sommes devenus assez bons dans ce domaine. Les incendies de forêt, les inondations, la COVID sont autant de situations différentes qui nécessitent des réponses différentes », a-t-il déclaré.

La croissance des inscriptions prend de nombreuses formes : des personnes souhaitant s’installer dans le centre de l’Okanagan en raison de son économie dynamique et de sa qualité de vie, d’autres personnes déplacées par des incendies de forêt dans d’autres communautés s’installant ici pour s’installer de manière permanente ou temporaire, et des immigrants s’installant ici pour commencer une nouvelle vie.

« Nous soutenons partout où nous le pouvons… c’est le travail », a déclaré Kaardal.

« Pour nous assurer que nos élèves se sentent en sécurité et ont de la dignité… pour garantir que notre système scolaire leur permet de s’épanouir et leur offre une transition vers des études postsecondaires, ou un apprentissage, ou d’autres options dans lesquelles ils choisissent de s’engager et qui leur donnent de la dignité dans leur vie, pour prospérer et avoir une belle vie dans l’un des plus grands pays du monde.

Les professeurs de retour en classe

Comme les élèves, certains enseignants font face à la rentrée scolaire avec les séquelles des incendies de forêt du complexe Grouse en tête.

Certains enseignants ont perdu leur maison, d’autres sont toujours sous ordre d’évacuation et certains vivant plus au sud sont piégés par l’avalanche de pierres qui a détourné la circulation sur l’autoroute 97 entre Peachland et Penticton.

Pour Susan Bauhart, directrice exécutive de la Central Okanagan Teachers Association, il devient facile dans ces circonstances de s’attarder sur le négatif.

« Mais je dirais que dans l’ensemble, les enseignants sont ravis d’être de retour autant que l’on peut s’attendre dans les circonstances », a-t-elle déclaré.

Les enseignants ont déjà participé à une conférence de développement professionnel de trois jours organisée par l’école secondaire George Elliot à Lake Country.

Bien qu’il y ait des ateliers spécifiques et des conférenciers principaux, Bauhart affirme que le plus grand avantage pourrait être que des collègues de tout le district scolaire se réunissent et soient capables d’aborder les défis auxquels chacun est confronté.

« Cela aide à créer un sentiment de normalité car malgré tous les bouleversements en cours, les choses se déroulent aussi normalement que possible », a déclaré Bauhart, qui a elle-même été évacuée de sa maison de Lake Country en raison de l’incendie de forêt de Clarke Creek.

À l’aube d’une nouvelle année scolaire, Bauhart affirme que deux sujets de préoccupation pour les enseignants restent la violence dans les écoles et la charge de travail en classe exacerbée par les postes d’assistant d’enseignement qui restent à pourvoir pour aider les élèves ayant des besoins spéciaux en classe.

« Il ne s’agit pas de financement, il s’agit de trouver les personnes capables d’occuper ces emplois. En l’absence de cela, cela a des conséquences néfastes sur les enseignants qui doivent absorber cette charge de travail supplémentaire », a-t-elle déclaré.

Participation des parents

Les dernières semaines ont été remplies de défis sans précédent, alors que notre communauté continue de faire face aux conséquences des incendies de forêt, des évacuations et de la perte profonde de maisons et de biens, a déclaré le président du Conseil consultatif des parents du centre de l’Okanagan.

Nicola Baker affirme que c’est dans des moments comme ceux-ci que notre force et notre résilience en tant que communauté transparaissent véritablement.

Les écoles sont plus que de simples lieux d’apprentissage : ce sont des communautés très unies qui apportent soutien et positivité à nos élèves, à notre personnel et à leurs familles dans des moments difficiles comme celui-ci, a-t-elle noté.

Baker a déclaré que les PAC scolaires contribuent de manière significative à favoriser et à maintenir ces communautés connectées.

Baker a partagé certains des avantages de s’impliquer dans la communauté scolaire de votre enfant et dans le conseil consultatif des parents cette année :

1. Soyez un modèle pour votre enfant : en vous présentant en tant que parent bénévole, même pendant une heure ou deux par mois, vous incarnez des valeurs puissantes telles que le service communautaire, la participation démocratique et le devoir civique. Vos enfants peuvent vous voir sous votre meilleur jour… en créant une communauté plus forte pour eux.

2. Prenez place à la table : que vous soyez un membre élu ou un parent participant, vous obtenez un vote et pouvez donner votre voix aux budgets, décisions et programmes scolaires qui ont un impact direct sur vos enfants. Particulièrement en ces temps difficiles, faire partie du PAC signifie être conscient et avoir voix au chapitre dans les décisions qui affectent directement le bien-être de vos enfants.

3. Exercez votre passion : Qu’il s’agisse de collecter des fonds pour construire un centre d’apprentissage en plein air, de lancer une nouvelle académie sportive ou, dans des moments comme ceux-ci, de soutenir les efforts de secours d’urgence et d’établir des ressources pour les étudiants et les familles déplacées, les possibilités sont infinies pour contribuer à des projets. qui améliorera votre communauté scolaire et l’expérience éducative de votre enfant.

4. Restez informé : lorsque vous participez à votre PAC, vous êtes au premier plan des décisions, des idées et des événements venant du directeur de l’école. Des connaissances avancées vous donnent la possibilité d’influencer l’orientation des décisions qui pourraient avoir un impact sur vos enfants.

5. Soutenez ceux qui soutiennent vos enfants : Nous avons la chance, dans la région de l’Okanagan, d’avoir des enseignants, des directeurs, des travailleurs de soutien et du personnel administratif qui travaillent tous ensemble pour offrir une expérience d’éducation publique de classe mondiale. Les parents qui soutiennent et reconnaissent le personnel contribuent aux expériences et aux résultats éducatifs positifs des élèves.

« Il n’est jamais trop tard pour rejoindre le PAC de votre école. Que ce soit en milieu d’année ou même pendant la dernière année scolaire de votre enfant, les PAC sont un lieu accueillant qui saura accueillir vos talents uniques », a déclaré Baker.

KelownaOkanaganDistrict scolaireÉcoles