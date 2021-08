Retour à l’école? Conseils pour aider les enfants à s’adapter aux cours en personne après COVID

L’année scolaire 2020-2021 ne ressemble à aucune autre. Des millions d’étudiants ont passé une partie – ou la plupart – de l’année à apprendre à distance. Après des mois d’absence physique des enseignants, des camarades de classe et d’une structure de jour scolaire traditionnelle, certains enfants peuvent se sentir un peu en manque d’entraînement lorsqu’il s’agit d’aborder le début d’une année scolaire «normale» cet automne.

Voici quelques conseils pratiques d’éducateurs, d’administrateurs et de conseillers pour aider les élèves à bien démarrer l’année scolaire :

1. Sachez que vous pouvez demander de l’aide.

Encouragez votre enfant à demander de l’aide aux enseignants et aux autres membres du personnel de l’école, que le problème soit simple – comme l’emplacement des toilettes les plus proches – ou plus en profondeur, comme avoir besoin d’une aide supplémentaire pour une matière scolaire ou un soutien en santé mentale. Ceci est particulièrement important pour les élèves qui commencent dans une autre école, car le simple fait de naviguer dans un nouveau bâtiment peut sembler intimidant. « Nous voulons que les étudiants sachent que c’est bien de ne pas être bien. Il n’y a rien de mal à demander de l’aide », déclare Michelle Sandoval Villegas, professeur de mathématiques à la Parkland Pre-Engineering Middle School à El Paso, au Texas. «Nous voulons rassurer les élèves qu’ils sont dans un havre de paix à l’école, ce qui a fait défaut à tant d’élèves pendant la pandémie.»

2. Fixez-vous de petits objectifs gérables.

Si votre élève a peur de replonger dans l’apprentissage en personne et tout ce que cela implique – naviguer dans les changements de classe physique, garder les papiers organisés, interagir avec ses pairs – alors fixer des objectifs spécifiques et gérables pour les premiers jours peut aider. « Revenir peut être beaucoup pour un élève, surtout s’il est sorti depuis un an et demi, comme certains enfants », explique Cody Strahan, professeur de robotique à la Ramay Junior High School de Fayetteville, Ark. transition, créez des micro-objectifs pour les premiers jours. Encouragez votre enfant à localiser d’abord les salles de classe et à apprendre les noms des enseignants et les routines de classe, puis donnez la priorité à la reconnexion avec des amis, conseille Strahan.

3. Créez une liste de contrôle du matin.

Avouons-le : pour aller à l’école en personne, il faut se rappeler d’emporter beaucoup de choses, en particulier si vos enfants participent à des programmes parascolaires ou font du sport. Si vos enfants se sentent rouillés par le fait de se précipiter tôt le matin vers la porte, faites une liste de contrôle quotidienne pour leur sac à dos à l’aide d’un tableau blanc ou de notes autocollantes, afin qu’ils n’oublient aucun élément essentiel. Ce système a bien fonctionné pour Twainna Calhoun, directrice de l’école intermédiaire Good Hope à West Monroe, en Louisiane, et ses jumeaux de cinquième année, qui l’utilisent pour vérifier qu’ils ont bien pris leurs déjeuners, leurs devoirs et d’autres articles importants – et que ils ont chargé et emballé leurs Chromebooks avant de partir pour l’école chaque jour.

4. Faites vos recherches.

Dans les régions du pays où les visites de groupe pour les étudiants entrants ne sont pas encore possibles, les écoles trouvent des moyens créatifs et virtuels d’accueillir les nouveaux étudiants, notamment des vidéos pédagogiques YouTube, des démonstrations PowerPoint en ligne, des discussions Zoom avec des conseillers, des publications sur les réseaux sociaux et plus encore. « Nous avons réalisé de nombreuses vidéos interactives pour nos nouveaux élèves de sixième année – sur le fonctionnement du dépôt de la voiture et le type de cartable à apporter à la façon de récupérer votre déjeuner à la cafétéria », explique Calhoun. Aidez votre enfant à apprendre les tenants et aboutissants d’une nouvelle école avant d’arriver sur le campus. Savoir à quoi s’attendre peut aider à réduire l’anxiété du premier jour.

5. Assistez à des événements d’orientation.

Profitez pleinement des séances d’orientation en personne. Les élèves peuvent avoir une chance précoce de cartographier les emplacements des salles de classe, d’apprendre les horaires quotidiens et de rencontrer les enseignants, ce qui peut aider à rendre le premier jour plus confortable. Les orientations offrent également la possibilité d’explorer les services de soutien scolaire, y compris le tutorat et l’aide au conseil, ainsi que les clubs et équipes parascolaires. À Marathon, Wisconsin, les élèves qui assistent au « Freshman Jumpstart » annuel à Marathon High School rencontrent tous les enseignants de l’école, apprennent des conseils d’étude et des conseils pour naviguer au lycée, s’entraînent à travers le bâtiment, explorent des clubs, pré-achat un annuaire – et même repartir avec des prix de présence comme des organisateurs de casiers ou des calculatrices scientifiques. « Les enfants repartent capables de planifier leur journée – ‘c’est là que je vais m’asseoir pour déjeuner, c’est là que je marcherai jusqu’à mon casier’ », explique le directeur David Beranek. « Cela aide à réduire cette nervosité qu’ils vont se perdre. »

6. Donner la priorité à la santé mentale.

Encouragez vos enfants à s’exprimer s’ils se sentent trop stressés, anxieux ou déprimés. Et rappelez-leur que les conseillers scolaires sont là pour vous aider. «Nous savons que nous devons prendre soin de la santé mentale avant de pouvoir nous attendre à voir les élèves réussir sur le plan scolaire», déclare Josh Godinez, conseiller à la Centennial High School de Corona, en Californie. Et bien que la pandémie ait été un défi pour tout le monde, donnez la permission à vos enfants de se sentir fiers de la façon dont ils ont fait preuve de croissance personnelle au cours de la dernière année et demie. «Au lieu de se concentrer uniquement sur les lacunes ou les pertes d’apprentissage, il est également important de recadrer la conversation, afin que nous puissions célébrer la résilience personnelle dont les élèves ont fait preuve», déclare Godinez.

7. Soyez présent et participez.

Si vos enfants craignent d’avoir pris du retard après des mois sans apprentissage en personne, encouragez-les à donner la priorité à l’activité et à l’engagement en classe cette année. « Une excellente assiduité est essentielle pour combler les lacunes en matière d’apprentissage », déclare Bill Ziegler, directeur de l’école secondaire Pottsgrove à Pottstown, en Pennsylvanie.

8. Lisez les e-mails.

Cela peut sembler démodé, car la plupart des adolescents préfèrent communiquer via des applications et des textes. Mais en ce qui concerne les communications scolaires, le courrier électronique est là où il se trouve. Assurez-vous que les comptes de messagerie fournis par l’école de vos enfants sont actifs et qu’ils les surveillent régulièrement, en particulier dans les semaines précédant la rentrée. Ils devraient rechercher des mises à jour auprès du conseiller d’orientation, du directeur et des enseignants, en particulier.

9. Soyez ouvert d’esprit sur les nouvelles opportunités de cours.

Une partie de la richesse du collège et du lycée est la possibilité de choisir des cours qui correspondent à des intérêts personnels – qu’il s’agisse d’une langue étrangère, d’art, de codage informatique, de théâtre ou de cours d’orchestre. Assurez-vous que vos enfants profitent de cette occasion pour développer leurs talents et explorer leurs passions. Les cours au choix offrent «un moyen d’essayer des choses, de voir ce que vous aimez et peut-être d’identifier certaines choses que vous n’aimez pas», explique Strahan. Avant tout, les étudiants doivent être ouverts d’esprit. Ils pourraient découvrir un intérêt ou un talent auquel ils ne s’attendaient pas. « L’école intermédiaire offre aux élèves une merveilleuse occasion d’apprendre de nouvelles choses sur eux-mêmes », déclare Sandoval Villegas, qui espère que les élèves arriveront à l’école cet automne en croyant en eux-mêmes et en leurs capacités. « Si quelqu’un a prouvé sa résilience, ce sont ces étudiants du monde entier cette année », dit-elle.

10. Impliquez-vous.

Qu’ils commencent une nouvelle école ou qu’ils reviennent, les élèves devraient prendre un moment pour explorer les clubs et les opportunités parascolaires avec un regard neuf. Peut-être ont-ils découvert une passion pour la cuisine, les échecs ou le bénévolat pendant la pandémie. Ils peuvent profiter de la nouvelle année scolaire pour rechercher des opportunités de rejoindre des groupes de pairs ayant des intérêts similaires. « Je dis toujours aux élèves de s’assurer qu’ils s’impliquent », déclare Albert Sackey, directeur de l’école intermédiaire Hommocks à Larchmont, NY. rester connecté à l’école. Sherlyn Bratcher, conseillère au lycée du comté de Butler à Morgantown, Ky., est d’accord. « Si vous venez à l’école et suivez des cours et ne participez à rien d’autre, vous n’apprécierez pas autant que vous le feriez si vous rencontriez et échangez avec d’autres élèves qui partagent les mêmes intérêts », dit-elle.