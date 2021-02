CHICAGO – La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a déclaré dimanche soir que la ville n’avait pas conclu d’accord avec le Chicago Teachers Union sur la manière et le moment de rouvrir les écoles du troisième plus grand district du pays.

À l’origine, environ 70 000 élèves devaient retourner en classe lundi, mais Lightfoot a déclaré qu’elle ordonnait aux parents de ne pas amener leurs élèves à l’école avant mardi. Elle a appelé tous les enseignants de la maternelle à 8 ans – attendez-vous à ceux qui ont des logements préapprouvés – à retourner à l’école lundi.

« Ceux qui ne se présentent pas au travail, nous allons devoir prendre des mesures », a déclaré Lightfoot.

La PDG des écoles publiques de Chicago, Dr. Janice Jackson, a déclaré que les enseignants qui ne se présenteraient pas lundi verront leur accès aux salles de classe virtuelles interrompues à la fin de la journée.

Plus de 3 200 élèves de la maternelle et de l’éducation spéciale sont retournés dans les salles de classe à la mi-janvier pendant deux semaines, mais ces classes ont été transférées en ligne la semaine dernière au milieu d’une impasse dans les négociations entre le syndicat et la mairie.

Depuis le 9 janvier, le district a signalé 124 cas de COVID-19 pouvant donner lieu à une action, selon des responsables.

«Nous avons réussi à ouvrir l’école au début de cette année», a déclaré Jackson. « Nous essayons maintenant d’arriver à un endroit où nous pouvons rouvrir des écoles, et ces plans sont contrecarrés pour des raisons qui ne résistent pas à l’examen. »

Lightfoot a déclaré qu’elle avait eu un appel téléphonique « cordial et productif » avec le président de la CTU, Jesse Sharkey, dimanche. Elle a appelé le syndicat à retourner à la table de négociation dimanche soir.

« S’il nous faut rester éveillé toute la nuit, faisons-le, mais nous avons besoin que la CTU revienne à la table », a déclaré Lightfoot. « Nous supplions pratiquement la CTU de venir à la table pour que nous puissions conclure un accord. »

Lightfoot et les responsables syndicaux ont déclaréils sont parvenus à un accord sur quatre points clés: les protocoles de santé et de sécurité, la ventilation, la recherche des contacts et les comités de sécurité.

« Ces choses sont un signe de progrès », a déclaré Sharkey lors d’une conférence de presse virtuelle dimanche soir. « Nous sommes bloqués sur des problèmes difficiles. »

Les problèmes en suspens incluent l’hébergement de télétravail pour les enseignants dont les membres du ménage sont immunodéprimés, une mesure de santé publique qui guiderait la réouverture de l’école, les vaccinations pour les éducateurs et plus encore, a déclaré Sharkey.

« Nous ne voyons pas à la table les compromis dont nous aurions besoin », a-t-il déclaré.

Les responsables syndicaux n’ont pas dit si les enseignants feraient grève s’ils étaient exclus des classes virtuelles lundi.

« Nous espérons que nous ne serons pas mis en lock-out demain », a déclaré Sharkey.