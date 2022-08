Retour à l’école, avec des boutons de panique : La bousculade post-Uvalde

MISSION, Kan. (AP) – Melissa Lee a réconforté son fils et sa fille après qu’un élève a ouvert le feu dans leur lycée de banlieue de Kansas City, blessant un administrateur et un policier en poste là-bas.

Puis, des semaines plus tard, elle a pleuré les parents d’Uvalde, au Texas, qui ont été forcés d’enterrer leurs enfants après le massacre de mai. Elle a dit qu’elle était “absolument” rassurée lorsqu’elle a appris que son district avait depuis acheté l’un des systèmes d’alerte de panique qui gagne du terrain dans tout le pays au milieu d’une flambée de violence à l’école qui comprend des fusillades et des bagarres. La technologie, qui comprend des boutons de panique portables ou des applications pour téléphones mobiles, permet aux enseignants de s’informer mutuellement et de prévenir la police en cas d’urgence.

“Le temps presse”, a déclaré Lee, dont le fils a aidé à barricader la porte d’une salle de classe et a vu la police entrer dans son école avec des armes à la main. “Ils peuvent appuyer sur un bouton et, OK, nous savons que quelque chose ne va pas, vous savez, vraiment mal. Et puis cela met tout le monde en état d’alerte.

Plusieurs États imposent ou encouragent désormais les boutons, et un nombre croissant de districts déboursent des dizaines de milliers de dollars par école pour eux – dans le cadre d’une ruée généralisée pour renforcer la sécurité des écoles et prévenir la prochaine tragédie. La frénésie des dépenses comprend des détecteurs de métaux, des caméras de sécurité, des barrières pour véhicules, des systèmes d’alarme, des sacs à dos transparents, du verre pare-balles et des systèmes de verrouillage des portes.

Les critiques disent que les responsables de l’école se bousculent pour montrer l’action – n’importe quelle action – aux parents inquiets avant la nouvelle année scolaire, mais dans leur hâte, ils mettent peut-être l’accent sur les mauvaises choses. C’est un “théâtre de sécurité”, a déclaré Ken Trump, président des National School Safety and Security Services. Au lieu de cela, a-t-il dit, les écoles devraient s’assurer que les enseignants mettent en œuvre des protocoles de sécurité de base, tels que s’assurer que les portes ne sont pas ouvertes.

L’attaque d’Uvalde a illustré les lacunes des systèmes d’alerte panique. Robb Elementary School avait mis en place une application d’alerte, et lorsqu’un attaquant s’est approché de l’école, un employé de l’école a envoyé une alerte de verrouillage. Mais tous les enseignants ne l’ont pas reçu en raison d’une mauvaise connexion Wi-Fi ou de téléphones éteints ou dans un tiroir, selon une enquête de la législature du Texas. Et ceux qui l’ont fait ne l’ont peut-être pas pris au sérieux, selon le rapport de l’Assemblée législative : L’école a envoyé des alertes fréquentes concernant les poursuites en voiture de la patrouille frontalière dans la région.

“Les gens veulent des choses visibles et tangibles”, a déclaré Trump. « Il est beaucoup plus difficile de souligner la valeur de la formation de votre personnel. Ce sont des immatériels. Ce sont des choses moins visibles et invisibles, mais elles sont plus efficaces.

Dans la banlieue de Kansas City, la décision de dépenser 2,1 millions de dollars sur cinq ans pour un système appelé CrisisAlert “n’est pas une réaction instinctive”, a déclaré Brent Kiger, directeur des services de sécurité des écoles publiques d’Olathe. Il a déclaré qu’il surveillait le système avant même que des coups de feu n’éclatent dans un lycée d’Olathe en mars, alors que le personnel affrontait un jeune de 18 ans à propos de rumeurs selon lesquelles il avait une arme à feu dans son sac à dos.

« Cela nous a en quelque sorte aidés à l’évaluer et à le regarder sous l’angle suivant : ‘Nous avons vécu cet incident critique, et comment cela nous aurait-il aidés ?’ Et cela nous aurait aidés ce jour-là », a-t-il déclaré. “Il n’y a tout simplement aucun doute à ce sujet.”

Le système, différent de celui sur lequel Uvalde s’appuyait, permet au personnel de déclencher un verrouillage qui sera annoncé avec des lumières stroboscopiques clignotantes, une prise de contrôle des ordinateurs du personnel et une annonce d’interphone préenregistrée. Les enseignants peuvent déclencher les alarmes en appuyant au moins huit fois sur un bouton d’un badge portable. Le personnel peut également demander de l’aide pour mettre fin à une bagarre dans le couloir ou pour faire face à une urgence médicale s’il appuie trois fois sur le bouton.

La demande pour CrisisAlert avait augmenté même avant Uvalde, les revenus des nouveaux contrats ayant augmenté de 270 % entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, a déclaré le fabricant du produit, Centegix, dans un communiqué.

L’Arkansas a été l’un des premiers à adopter les boutons de panique, annonçant en 2015 que plus de 1 000 écoles seraient équipées d’une application pour smartphone qui connecte rapidement les utilisateurs au 911. À l’époque, les responsables de l’éducation ont déclaré que le plan était le plus complet du pays.

Mais l’idée a vraiment pris de l’ampleur après la fusillade de masse de 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride.

Lori Alhadeff, dont la fille de 14 ans, Alyssa, faisait partie des 17 tués, a fondé le groupe Make Our Schools Safe et a commencé à plaider pour des boutons de panique. Elle avait envoyé un texto à sa fille alors que des coups de feu retentissaient que de l’aide était en route.

“Mais en réalité, il n’y avait pas de bouton de panique. Il n’y avait aucun moyen immédiat de contacter les forces de l’ordre ou les services d’urgence pour se rendre sur place le plus tôt possible », a déclaré Lori Kitaygorodsky, porte-parole du groupe. “Nous partons toujours du principe que le temps équivaut à la vie.”

Les législateurs de Floride et du New Jersey ont réagi en adoptant la loi d’Alyssa, obligeant les écoles à commencer à utiliser des alarmes de panique. Les écoles du district de Columbia ont également ajouté la technologie du bouton de panique.

Après Uvalde, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé un nouveau projet de loi qui oblige les districts scolaires à envisager d’installer des alarmes de panique silencieuses. Et le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a publié un décret appelant toutes les écoles à mettre en place des boutons de panique s’ils ne sont pas déjà utilisés. L’État fournissait auparavant de l’argent aux écoles pour qu’elles s’abonnent à une application.

Au fil des ans, une législation a également été introduite dans le Nebraska, le Texas, l’Arizona et la Virginie, selon Make Our Schools Safe.

Les écoles de Las Vegas ont également décidé d’ajouter des boutons de panique cette année pour faire face à une vague de violence. Les données montrent que le district a enregistré 2 377 agressions et coups et blessures d’août 2021 à fin mai, y compris une attaque après l’école qui a laissé une enseignante blessée et inconsciente dans sa classe. Parmi les autres districts qui ajoutent des boutons de panique pour la rentrée scolaire, citons les écoles du comté de Madison en Caroline du Nord, qui installent également des fusils AR-15 dans chaque école, et le district scolaire du comté de Houston en Géorgie.

Walter Stephens, directeur exécutif des opérations scolaires dans le district du comté de Houston, qui compte 30 000 étudiants, a déclaré que le district avait piloté la technologie du bouton de panique l’année dernière dans trois écoles avant de signer un contrat de 1,7 million de dollars sur cinq ans pour le rendre disponible dans tous ses bâtiments.

Comme la plupart des écoles, le district a réévalué ses protocoles de sécurité après la tragédie d’Uvalde. Mais la fusillade au Texas n’a pas donné l’impulsion nécessaire pour ajouter les boutons de panique, a insisté Stephens. Si les élèves ne se sentent pas en sécurité, a-t-il dit, “cela signifie qu’ils ne réussissent pas bien dans nos écoles”.

Que les boutons livrent comme promis est quelque chose que les experts surveillent. Dans des endroits comme la Floride, une application de bouton de panique s’est avérée impopulaire auprès des enseignants. Et que se passe-t-il, a demandé Mo Canady, directeur exécutif de l’Association nationale des agents de ressources scolaires, dans le cas d’une fausse alarme ou d’un élève utilisant un bouton de panique pour semer la pagaille ?

“En jetant autant de technologie sur le problème … nous avons peut-être involontairement créé un faux sentiment de sécurité”, a déclaré Canady.

La sénatrice de l’État du Kansas, Cindy Holscher, représente une région qui comprend une partie du district d’Olathe, et son fils de 15 ans connaissait le tireur d’Olathe East. Alors que Holscher, une démocrate, soutient l’ajout de boutons de panique dans le district, elle a déclaré que les écoles seules ne peuvent pas résoudre le problème des tirs de masse dans le pays.

“Si nous rendons trop facile pour les gens de mettre la main sur des armes à feu, cela reste un problème”, a déclaré Holscher, qui a défendu une loi drapeau rouge et une autre mesure qui aurait rendu obligatoire le stockage sûr des armes à feu. Elle a déclaré qu’aucune de ces mesures n’avait même été entendue par l’Assemblée législative dominée par le GOP.

“Nous devons aller au cœur du problème à un moment donné.”

___

Pour plus de couverture sur la rentrée scolaire, visitez: https://apnews.com/hub/back-to-school

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Heather Hollingsworth, Associated Press