Le célibataire Matt James refuse de faire ses adieux à Rachael dans la finale d’éviscération

Craig Sjodin / ABC À partir de lundi soir, tous les yeux de Bachelor Nation étaient tournés vers Emmanuel Acho. L’ancien secondeur de la NFL, analyste sportif et Conversations inconfortables avec un hôte de Black Man est intervenu pour animer le spécial «After the Final Rose» après la finale du Bachelor de Matt James après que Chris Harrison se soit temporairement retiré. Le producteur Warner Bros.a refusé de s’attaquer au scandale du racisme qui a dévoré les conversations en ligne à propos de cette saison. Comme Acho l’a dit lundi soir, «Certaines de ces conversations ici ce soir pourraient mettre les gens un peu mal à l’aise. Ce ne sera pas facile. Mais j’espère que si nous pouvons parler ouvertement et honnêtement, nous pourrons prendre des mesures importantes vers la compréhension mutuelle et la guérison. »Au début de cette saison, les fans de Bachelor ont découvert le comportement passé alarmant du leader de longue date de cette saison, Rachael Kirkconnell; les images la montraient «aimant» les publications troublantes sur les réseaux sociaux et portant des costumes offensants. L’émission n’a pas abordé les rumeurs à l’antenne – mais le mois dernier, Chris Harrison a atterri dans l’eau chaude tout en défendant la décision de Rachael d’assister à une soirée sur le thème du Vieux Sud en 2018 lors d’une interview télévisée supplémentaire avec Rachel Lindsay. Rachael et Harrison se sont excusés, et Harrison est en pause du spectacle; Lindsay, la première Black Bachelorette, a annoncé qu’elle quitterait la franchise une fois son contrat terminé. Matt a choisi Rachael comme son vainqueur lundi soir, comme prévu. Sa mère, Patty James, et son frère, John James, ont chacun eu de merveilleuses rencontres avec Rachael et la finaliste Michelle Young. (Ce qui signifie: Patty a pleuré abondamment pendant les deux, tandis que le frère de Matt a remarqué à quel point ce «voyage» semble l’avoir changé.) Mais Patty, qui a élevé ses fils en tant que mère célibataire, a également averti James de se rappeler que l’amour seul ne peut pas soutenir un mariage. Matt a finalement décidé qu’il ne pouvait pas «y arriver» avec Michelle, et a choisi de quitter la série avec Rachael – sans engagement mais toujours très amoureux. « The Bachelor » devrait-il renvoyer Chris Harrison? Ce n’est qu’à ce moment-là, deux heures après, que le moment que les fans attendaient vraiment est enfin arrivé: Acho a ouvert «After the Final Rose», jurant de se plonger dans les diverses controverses de la saison et de révéler ce qui est arrivé à la romance de Matt et Rachael. Les fans de Spoiler-lisant savent depuis un certain temps que Matt et Rachael se seraient séparés à la suite des photographies d’elle assistant à une fête sur le thème des plantations en 2018. Sur «After the Final Rose», Matt a confirmé à Acho que c’était le Cas. «Vous voulez croire que vous connaissez votre personne mieux que quiconque connaît votre personne», a déclaré Matt. «… Vous entendez des choses qui vous déchirent le cœur et vous priez simplement qu’elles ne soient pas vraies. Et puis, quand vous découvrez qu’ils le sont, cela vous fait tout remettre en question. » Une fois que Rachael a publié sa déclaration d’excuses et que les rumeurs étaient vraies, Matt a déclaré: «Je n’allais pas bien. C’est à ce moment-là, a-t-il dit, qu’il a réalisé que «Rachael pourrait ne pas comprendre ce que signifie être noir en Amérique.» Être le premier Black Bachelor, a déclaré Matt, était beaucoup de pression – en grande partie parce qu’il devait considérer comment son chaque mouvement pourrait être interprété par des personnes pour qui « c’était la première fois d’avoir quelqu’un comme moi dans leur maison. » Je pense que c’est exactement ce que nous sommes conditionnés à faire en tant qu’hommes noirs « , a déclaré Matt. «Rendre les gens à l’aise avec votre noirceur et aller au-delà des attentes pour montrer que dans la stature et la personnalité, vous n’êtes pas aussi menaçant que vous le faites.» La rupture avec Rachael, a déclaré Matt, a été «aussi difficile que vous pouvez l’imaginer». Mais, a-t-il ajouté, si en 2018 Rachael ne savait pas qu’assister à une fête sur le thème des plantations était offensant, «il y a beaucoup de moi que vous ne comprendrez pas. C’est aussi simple que ça. »Tout au long de son apparition, Matt a semblé vraiment souffert. Sa saison n’allait jamais résoudre le problème de course de longue date de la franchise, mais son résultat a néanmoins été vraiment honteux. À divers moments, les yeux de Matt se sont remplis de larmes en tant qu’Acho, jouant consciencieusement son rôle d’hôte et, par conséquent, l’homme chargé d’extraire le plus d’émotion possible de ces interviews avec les acteurs, l’a incité à comprendre ses émotions. À divers moments, il est devenu impossible d’ignorer à quel point la position inéquitable de l’émission a placé Matt: son voyage d’amour a déjà été entaché de racisme, et maintenant il doit faire face aux retombées émotionnelles à la télévision en direct pour le plaisir de la fermeture. Mais cela ne veut pas dire que l’exercice était inutile: après avoir parlé avec Matt, Acho a fait venir Rachael par elle-même. Si quelque chose pouvait transformer la disgrâce publique de cette saison en un moment propice à l’enseignement pour l’émission et sa base de téléspectateurs en conflit – dont trop nombreux défendent encore Rachael – ce serait la conversation de lundi entre elle et Acho. avec Rachael – même s’il la laissait parfois se débrouiller. Par exemple: Lorsqu’il a demandé à Rachael ce qu’elle faisait pour s’améliorer, la candidate a évité ostensiblement la question, disant à la place qu’elle «pouvait» énumérer toutes les ressources qu’elle avait consultées, mais finalement, ses actions seraient ce qui comptait. (Acho n’a pas pressé Rachael de nommer ne serait-ce qu’une seule ressource, ou de décrire les actions qu’elle a prises au cours du mois depuis que ce scandale a éclaté pour la première fois.) Rachael a dit qu’elle aimait toujours Matt – mais presque aussitôt que Matt s’est assis avec elle et Acho, il est devenu clair que ses émotions sont encore très crues. À plusieurs reprises, lorsqu’il était pressé pour ne serait-ce que la possibilité que lui et Rachael puissent se réconcilier, Matt a semblé abattre l’idée – la dernière fois en refusant de l’embrasser. Matt a embrassé Rachael quand il est revenu sur scène pour la première fois. Elle s’est excusée auprès de lui de ne pas avoir compris pourquoi il avait été si bouleversé par la photo au début. Matt a pris une longue pause à ce moment-là – la première d’une longue série, dont l’une durerait ce qui semblait être une éternité avant qu’Acho ne passe à une pause publicitaire. Au début, Matt ne disait qu’une chose à Rachael: «C’est déchirant et c’est dévastateur. C’est juste … C’est juste décevant. Acho encouragea Matt à aller plus loin, à quel point il tomba dans ce douloureusement long silence. Rachael a mis une main sur son épaule. Après un certain temps, Matt a finalement dit à Rachael: «La chose la plus décevante pour moi a été de devoir vous expliquer pourquoi ce que j’ai vu était problématique, et pourquoi j’étais si bouleversé … Quand j’ai interrogé notre relation, c’était dans le contexte où vous ne compreniez pas pleinement ma noirceur et ce que cela signifie d’être un homme noir en Amérique. Et ce que cela signifierait pour nos enfants. »« C’est la dernière conversation que je pensais avoir », dit Matt. «Je ne me suis pas inscrit pour avoir cette conversation. Et je savais que je devais prendre du recul par rapport à vous pour faire ce travail que vous avez indiqué que vous deviez faire. Et c’est quelque chose que vous devez faire vous-même. Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas être dans une relation. »Acho a permis à Rachael de faire valoir à Matt qu’elle n’était plus la personne qu’elle était en 2018. Elle a dit qu’elle avait rejoint l’émission spécialement pour lui -« et cela inclut chaque partie de vous, et cela inclut évidemment que vous soyez un homme noir »- et a ajouté que« à ce stade, je ne vois tout simplement pas comment je peux avoir ces mêmes sentiments pour quelqu’un d’autre. »Matt a dit à Rachael que l’amour comme ce qu’il ressenti pour elle ne disparaît pas simplement et qu’il n’aimait pas la voir blessée. «Mais ensuite, je me demande, comme, je ne veux pas être émotionnellement responsable de ces larmes, parce que c’est comme si le travail et la réconciliation qui doivent être faits sont une chose que je ne peux pas faire pour vous. Je sais que tu es capable de le faire. «Le célibataire» devrait avoir honte de ce qu’il a fait à Matt James Acho et Matt ont souligné qu’ils ne voulaient pas que Rachael soit «annulée». Comme Matt l’a dit: «Je veux qu’ils vous appellent, et je veux que vous fassiez ce travail, parce que c’est la meilleure chose qui puisse en sortir, et c’est quelque chose qu’elle doit faire d’elle-même. Avant de terminer le programme, Acho a demandé à Rachael de dire à Matt ce qu’elle aimerait qu’il entende, si c’était la dernière fois qu’ils parlaient. «Depuis le premier jour», dit-elle, «tout ce que je veux, c’est que tu sois heureuse. Et je veux juste ce qu’il y a de mieux pour toi, et je suis désolé, et je remercie Dieu de t’avoir mis dans ma vie pour commencer, et je serai toujours reconnaissant pour tout ce que nous avons partagé et le temps que nous avons fait Avoir ensemble. Acho demanda alors à Matt s’il aimerait embrasser Rachael au revoir une dernière fois. Après une dernière longue pause, Matt a simplement répondu: «Je ne sais pas si ça ne fera jamais de mal d’entendre ces choses.» Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. 