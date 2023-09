Retour à la maison pour Sergio Ramos alors que Legendary Defends revient au Boyhood Club Sevilla

L’ancien défenseur espagnol Sergio Ramos a déclaré lundi qu’il retournait dans son club natal, Séville, après 18 ans d’absence.

« C’est un jour très spécial, rentrer à la maison est toujours une immense joie, maintenant nous devons passer l’examen médical », a déclaré Ramos, 37 ans, aux médias.

« Heureux de revenir et d’essayer de contribuer le plus tôt possible, ce qui est l’important. »

Séville occupe la dernière place de la Liga sans point après trois matches, mais en tant que champion de la Ligue Europa, il s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Ils démarrent leur campagne le 20 septembre.

Ramos a quitté Séville à l’âge de 19 ans pour rejoindre le Real Madrid pour un montant alors record pour un défenseur espagnol.

En 2021, Ramos a signé pour le Paris Saint-Germain mais était sans club depuis l’expiration de son contrat avec les champions de France en juin.

Selon la presse locale, Ramos aurait reçu une offre intéressante de la part d’Al Ittihad en Arabie Saoudite.

« J’avais hâte de rentrer chez moi. Cela n’avait aucun sens d’aller ailleurs sans passer par ici », a déclaré Ramos, né dans la banlieue de Séville.

En 16 saisons au Bernabeu, Ramos a remporté la Liga cinq fois, la Ligue des Champions quatre fois et la Ligue des Champions quatre fois.

Il a disputé 180 matchs avec l’Espagne, marquant 23 buts, et a fait partie de l’équipe qui a remporté deux fois le Championnat d’Europe (2008 et 2012) et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

