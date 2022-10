Retour à la maison : les réfugiés syriens au Liban retournent en Syrie

ARSAL, Liban – Des centaines de réfugiés syriens sont montés à bord d’un convoi de camions chargés de matelas, de couvertures, de réservoirs d’eau et de carburant – et, dans un cas, d’une chèvre – dans la ville de montagne libanaise éloignée d’Arsal, rentrant chez eux en Syrie.

De nombreuses personnes à bord du convoi à Arsal ont déclaré que l’effondrement économique sans précédent du Liban les avait poussés à faire le voyage. Avec la montée en flèche de l’inflation et la flambée des prix des produits de première nécessité comme la nourriture et le chauffage, neuf réfugiés syriens sur dix au Liban vivent désormais dans une pauvreté extrême.

Le Liban a accueilli plus d’un million de réfugiés syriens, mais beaucoup affirment que ce nombre est bien plus élevé. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré environ 825 000 Syriens mais a cessé de les enregistrer en 2015, à la demande des autorités libanaises.

Les responsables syriens ont également accusé l’Occident de semer la peur. Lors d’une réunion de responsables russes et syriens la semaine dernière pour discuter de la question des réfugiés, le ministre syrien Ayman Sousan a fustigé, affirmant que l’Occident faisait obstacle au retour des réfugiés et utilisait « la souffrance des déplacés » à des fins politiques.

Le HCR a déclaré qu’il « ne facilitait ni ne promouvait le rapatriement volontaire à grande échelle des réfugiés vers la Syrie » et que son rôle dans les retours se limitait à « tendre la main et conseiller les réfugiés, lorsque cela était possible, et être présent aux points de départ » avant qu’ils Pars.