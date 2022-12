Retour à bosse : plus de baleines repérées dans la mer des Salish cette année que toute autre

Une augmentation documentée du nombre de baleines à bosse dans les eaux au large de la Colombie-Britannique cette année marque ce que l’on appelle un « retour à bosse » par ceux qui œuvrent dans le domaine de la préservation.

Près de 400 baleines à bosse ont été répertoriées dans la mer des Salish cette année. Les 396 individus documentés comprennent 34 mères et leurs petits de première année.

Ce sont les baleines à bosse les plus documentées en un an dans la mer des Salish depuis que des enregistrements ont été conservés, selon Tasli Shaw, chef de projet pour les baleines à bosse de la mer des Salish (HWSS). En 2017, 293 baleines à bosse ont été recensées dans la même zone.

“La mer des Salish est un endroit où de nombreuses baleines à bosse ont appris à trouver de la nourriture et comment la capturer au mieux”, a déclaré Shaw dans un communiqué de presse. «Il semble y avoir une idée fausse du public selon laquelle les baleines à bosse migrent simplement à travers cette zone. Nous voyons le plus grand nombre d’observations à l’automne, et ce sont les mêmes baleines année après année que nous voyons socialiser, se nourrir et se reposer dans les eaux de la mer des Salish.

HWSS recueille les observations de chercheurs, de capitaines d’écotourisme et de naturalistes, ainsi que d’autres scientifiques citoyens, et transmet ces informations à la Canadian Pacific Humpback Collaboration, un consortium d’organisations qui partagent des données pour réduire les menaces pesant sur les baleines à bosse dans les eaux de la Colombie-Britannique. Ils qualifient le « retour de la baleine à bosse » de remarquable, étant donné que la chasse commerciale à la baleine en Colombie-Britannique a pris fin il y a seulement 55 ans.

Jackie Hildering, représentant la Canadian Pacific Humpback Collaboration, estime que la société a de la chance d’avoir une seconde chance avec cette population de baleines.

« Leur présence nous rappelle que nous pouvons rapidement changer nos valeurs et nos actions pour profiter non seulement aux espèces, mais à des écosystèmes entiers. Les baleines à bosse fertilisent l’océan, entraînant plus de nourriture, plus de production d’oxygène et plus d’absorption de dioxyde de carbone », a déclaré Hildering.

Les organisations suggèrent que les nouvelles statistiques soulignent l’importance de l’approche collaborative pour documenter et protéger la population de baleines à bosse contre des menaces telles que l’enchevêtrement dans les engins de pêche et l’augmentation du trafic maritime.

« La mer des Salish est devenue l’équivalent baleine d’une zone scolaire achalandée », a déclaré Lisa Spaven, du Projet de surveillance et de recherche sur les cétacés de Pêches et Océans Canada. “Nos relevés mensuels montrent que les baleines sont présentes tous les mois dans toute la région, faisant de la mer des Salish une zone de chevauchement considérable toute l’année entre les baleines et le trafic et la pêche des navires commerciaux et récréatifs.”

Sur les 396 documentés en 2022, la plupart ont été vus dans la mer des Salish au cours des années précédentes, ce qui indique qu’ils ont des préférences claires quant à l’endroit où ils choisissent de se nourrir. Par exemple, le monarque – connu des chercheurs sous le nom de BCZ0180 – est retourné dans ces aires d’alimentation très fréquentées pendant 20 années consécutives et se nourrit souvent encore dans la mer des Salish en hiver.

