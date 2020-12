Warner Bros Games a dévoilé aujourd’hui le premier aperçu ainsi que la bande-annonce de gameplay de Back 4 Blood, le prochain titre de jeu de tir coopératif zombie à la première personne de Turtle Rock Studios. La bande-annonce officielle qui a été présentée aux Game Awards 2020 met en lumière quatre survivants affrontant une horde de morts-vivants. Warner Bros a également annoncé que le titre serait lancé le 22 juin 2021 sur Xbox Series X et Series S, Xbox One, Sony PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Le studio derrière le titre acclamé par la critique, la franchise Left 4 Dead, organisera une vitrine de gameplay Back 4 Blood le 17 décembre pour discuter des développements autour du jeu à venir. L’événement débutera à 10 h PST (23 h 30) et sera diffusé sur les studios Turtle Rock Twitch, YouTube et Facebook.

La société a également révélé que Back 4 Blood pouvait être joué en ligne avec une équipe de quatre joueurs ou en solo avec jusqu’à trois coéquipiers IA. Le jeu prendra également en charge jusqu’à huit joueurs en mode multijoueur PvP (personne contre personne) en ligne. L’histoire se déroule après une épidémie catastrophique où la majeure partie de l’humanité a été tuée ou infectée par le parasite Devil Worm, comme le montre la bande-annonce. « Endurci par des événements indescriptibles et encouragé à se battre pour la fin de l’humanité », le jeu se poursuit avec un groupe de vétérans de l’apocalypse appelés les Nettoyeurs qui se sont ralliés pour affronter les horreurs infectées connues sous le nom de Chevauché et récupérer le monde.

Parlant du prochain Back 4 Blood, Chris Ashton, co-fondateur de Turtle Rock Studios, a déclaré: « Nos fans attendent depuis longtemps que nous revenions à nos racines, et c’est incroyable de montrer enfin au monde ce que nous Nous travaillons dessus. Nous créons ce jeu en pensant à notre communauté et nous tirons sur tous les cylindres pour offrir aux joueurs une expérience zombie convaincante qui ne ressemble à aucune autre. «

Notamment, les développeurs ont annoncé que les fans peuvent également profiter de tout ce que propose Back 4 Blood en s’inscrivant au test alpha sur PC fermé qui aura lieu juste après l’événement de gameplay du 17 décembre. Les fans peuvent s’inscrire maintenant via le site Web Back4Blood, bien que ce soit disponible uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.