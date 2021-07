Retomber amoureux de Cannes

CANNES, France — « Pouvons-nous commencer maintenant ? Je soupçonne qu’au moment même où le comité de programmation du Festival de Cannes 2021 a entendu la première chanson d' »Annette » de Leos Carax – une ouverture de rupture du quatrième mur à l’énergie contagieuse qui atteint des sommets gonzo que le film n’atteint plus jamais – son destin en tant qu’ouverture -Le film de nuit a été mis. « Alors, pouvons-nous commencer ? » Adam Driver et Marion Cotillard chantent. « Pouvons-nous maintenant commencer ? » l’ensemble répond de manière épineuse, annonçant l’intention, plutôt que de demander l’autorisation, pour le film, le festival (qui a annulé son édition 2020) et la vie telle que la connaissent les habitués de Cannes, pour commencer. Lecteur, ça a commencé.

Écrit par Carax et le duo art-pop Sparks, « Annette » est une bizarrerie qui a rencontré un accueil très partagé, mais personne n’a été laissé de côté par ce premier numéro. Après la conclusion épuisée de Cannes samedi, son début excitant semble il y a très longtemps, mais il n’aurait pas pu y avoir de moment plus porteur d’espoir, pas plus fédérateur que cet hymne d’impatience, joué dans ce contexte. Les seuls dissidents possibles auraient pu être l’équipe présentant « The French Dispatch » de Wes Anderson, qui avait été largement pressenti pour le créneau convoité mais qui a fini par être présenté plus tard dans la semaine, avec un accueil inhabituellement cool (malgré la joie considérable que j’y ai ressentie ). Vraisemblablement, cela apprendra à Anderson à inclure un « mettons ce spectacle sur la route ! » ou un « C’est parti, tout le monde ! » chanson au début de tous les futurs films. « Pouvons-nous maintenant commencer ? » était loin d’être le seul ver d’oreille à se faufiler dans le subconscient collectif des participants au cours de ces derniers jours chauds, agités et heureux. Etant donné que tous les festivals sont des kaléidoscopes d’ambiances, de genres et de tempos, Cannes 2021, après tant de silence, était au moins en partie une comédie musicale.

J’ai dévalé la Croisette en fredonnant « Soyez mon bébé » de Vanessa Paradis pendant des jours après l’avoir entendu utilisé, avec un effet si irrégulier et incongru, dans le brillant et excoriant de Nadav Lapid « Le genou d’Ahed. » Je suis sorti de chez Joanna Hogg « Le Souvenir Partie II » — sans équivoque le meilleur film du festival qui ne fait pas partie du festival, il fait partie de la Quinzaine des réalisateurs séparée — aux accents d’Eurythmics’ « Il doit y avoir un ange, » qui est utilisé à un tel effet transcendant. J’ai irrité mes colocataires avec des interprétations sous la douche du mégahit Euro des années 80 de Desireless « Voyage Voyage », après avoir été complètement charmé par la romance d’étrangers dans un train de Juho Kuosmanen, « Compartiment n°6. » Il n’a été remplacé, à mon grand chagrin et sans doute à celui de ceux qui sont à portée de voix, que par l’héroïquement vide de ‘N Sync « Bye Bye Bye », un thème récurrent dans le formidable et trompeusement lâche de Sean Baker « Fusée rouge ». N’ayant aucun amour pour l’opérette comique, j’ai épargné à tout le monde ma version du chant de Gilbert et Sullivan qui se produit dans l’histoire vraie de tir de masse extrêmement tendue et dérangeante de Justin Kurzel, « Nitram. » Je n’ai pas non plus essayé d’imiter les stars du rap marocain en herbe de la comédie musicale hip-hop décousue et pas assez granuleuse de Nabil Ayouch « Casablanca Beats», au grand soulagement du genre rap. Mais Cannes n’était pas que chant et danse ; il a également fait une belle ligne d’horreur corporelle. Et un corps de presse tenu constamment au courant des préceptes de la biologie en raison de toute la bave dans de petits tubes et de tous les écouvillonnages nasaux chatouillant le cerveau que nous avons endurés lors de nos tests obligatoires de coronavirus toutes les 48 heures, était idéalement préparé pour répondre à ce plus terreux, plus macabre, élément plus paillard. Nous l’avons bien évidemment fait avec Kirill Serebrennikov, le très admiré, fiévreusement dérangé « La grippe de Petrov » un voyage de tête follement imaginatif qui joue comme un « Ulysse » post-soviétique rendu dans des images si livides de contagion virale que le regarder, c’est souhaiter avoir plusieurs autres masques.

Sur une note moins déconcertante et beaucoup plus salace, le drame de nonsploitation clinquant et crasseux de Paul Verhoeven « Benedetta », dans lequel Virginie Efira joue la religieuse italienne du XVIIe siècle qui a fait l’objet du seul procès de l’Église catholique romaine pour lesbianisme, présente dûment certains mortifications de la chair, parmi beaucoup plus de scènes de sa gratification.

Mais à part l’utilisation obscène inoubliable que l’amant de Benedetta trouve pour une petite statue de la taille d’un gode de la Vierge Marie), le moment de ce film qui m’a le plus marqué était une ligne relativement réservée. « Votre pire ennemi est votre corps », dit Benedetta lorsqu’elle arrive au couvent alors qu’elle est enfant et doit échanger ses fines soies contre une chemise de sac rêche. « Il vaut mieux ne pas s’y sentir trop à l’aise. » Cet affreux avertissement m’a rappelé le sublime de Tatiana Huezo « Prières pour les volés», dans laquelle les mères d’un village mexicain contrôlé par un cartel donnent à leurs filles adolescentes l’air d’un garçon, à travers des coupes de cheveux courtes et des vêtements surdimensionnés, dans le but de les protéger du spectre toujours présent de l’enlèvement et du viol. Mais les paroles de la religieuse parlaient aussi d’une compétence de base que beaucoup d’entre nous à Cannes devaient soudainement réapprendre : celle d’être dehors, dans un corps, dans le monde parmi tous ses périls. J’ai entendu parler de quatre incidents distincts dans lesquels des corps, non habitués aux exigences physiques d’un festival après près de 18 mois de marche uniquement entre le canapé et le réfrigérateur, ont trahi leurs propriétaires. Un orteil s’est cassé, une rotule a perdu son amarrage, une voûte plantaire est tombée et une cheville s’est foulée — cette dernière que je connais parce que la cheville était à moi. La veille du début du festival, marchant allègrement le nez dans mon téléphone, ne remarquant pas une fissure dans le trottoir notoirement inégal de Cannes, je suis tombé aussi à plat que « Jour du drapeau » de Sean Penn serait quelques jours plus tard. Ainsi, alors que beaucoup d’entre nous luttaient contre nos propres horreurs corporelles, « Benedetta » – le type de film dans lequel un personnage aléatoire tirera un gros sein de son corsage et gicler avec mépris du lait dans l’œil de Charlotte Rampling – a également introduit le sous-genre de la naissance horreur. L’exemple cannois le plus surprenant était un documentaire : « Cow » d’Andrea Arnold, qui, avec une rigueur formelle stricte, se concentre sur Luma, une belle frison Holstein gardée en permanence enceinte, et donc allaitante, dans une ferme laitière britannique. Mais comme thème, cette veine d’horreur a également traversé la fable islandaise chic et pleine d’esprit de Valdimar Johannsson « Agneau, » dans lequel un couple taciturne dans une ferme isolée élève la progéniture hybride étonnamment mignonne d’une brebis et d’une entité mythique malveillante. Et le sous-genre a finalement trouvé son apothéose – bien que ce soit l’huile moteur qui s’exprime ici par le sein, pas le lait – dans le « Titane » incroyablement audacieux et hyperstylé de Julia Ducournau, qui a remporté la Palme d’Or, de loin le choix le plus impressionnant audacieux. pour ce premier prix de mémoire récente.