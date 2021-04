En Angleterre, les représentants de la Premier League ont déclaré avoir «rejeté à l’unanimité et vigoureusement les plans de la compétition» après s’être rencontrés pour discuter des actions potentielles contre les six futurs membres anglais de la Super League.

Dimanche, 12 grands clubs d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie ont annoncé qu’ils se sépareraient de l’UEFA Champions League pour former la colonne vertébrale permanente d’une nouvelle Super League, une compétition annuelle de 20 équipes qui déciderait essentiellement du club champion d’Europe. Depuis 1955, ce titre a été décidé par la Ligue des champions, qui perdrait beaucoup de son éclat sans les équipes séparatistes, qui seraient toujours en compétition dans leurs ligues nationales avec la nouvelle compétition.

Cette décision – une vache à lait potentielle pour les équipes impliquées, mais qui exclurait presque toute l’Europe – a été condamnée par de nombreux fans de football européens ainsi que par la structure du pouvoir du continent. Lundi, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a qualifié les 12 équipes séparatistes de «serpents» et a déclaré qu’ils crachaient «au visage des amateurs de football».

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a dirigé mardi une réunion des 14 clubs anglais de premier plan qui n’étaient pas impliqués dans la proposition. Par la suite, la Premier League a publié une déclaration appelant les six clubs séparatistes anglais – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – à cesser leur implication dans la Super League et que la Premier League «envisage toutes les actions disponibles. »Pour arrêter la nouvelle entreprise.