Retirer les commandants militaires des cas d’agression sexuelle n’est pas la solution

Le problème des agressions sexuelles dans l’armée doit être au centre des préoccupations des dirigeants militaires et civils, et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin doit être applaudi pour ses premiers efforts pour résoudre ce problème. Toute modification apportée au système de justice militaire en réponse à ce problème doit en fait contribuer à des solutions significatives.

Malheureusement, le projet de loi le plus récent, coparrainé par la Sens. Kirsten Gillibrand, DN.Y., Joni Ernst, R-Iowa, et qui retirerait les commandants militaires du processus de mise en accusation en cour martiale pour ces cas, est peu susceptible de fournir des informations significatives. solutions à ce problème grave et important.

Premièrement, ceux qui soutiennent cette législation soutiennent que la décision de mise en accusation devrait être confiée à des avocats militaires formés légalement et professionnellement. Cependant, cet argument est une caractérisation inexacte du système actuel. Dans le système actuel, les commandants ne peuvent pas prendre de décisions d’inculpation en cour martiale sans d’abord consulter et obtenir des conseils juridiques détaillés de leurs avocats. Ainsi, la contribution et l’analyse d’avocats militaires formés professionnellement est déjà une caractéristique fondamentale du processus de la cour martiale, et les commandants suivent massivement les conseils de leurs avocats, qui sont ensuite chargés de poursuivre ces affaires.

Deuxièmement, les commandants doivent être tenus responsables des défaillances de leadership qui contribuent à des climats de commandement défavorables où ces crimes continuent de se perpétuer. Les commandants sont essentiels pour éliminer les agressions sexuelles et le harcèlement dans les rangs. Si les commandants sont retirés du système même qui vise à assurer le bon ordre et la discipline, ils seraient moins investis dans la résolution du problème des agressions sexuelles et moins responsables en cas d’échec. C’est précisément la mauvaise approche.

Troisièmement, rendre compte, enquêter et poursuivre les cas d’agression sexuelle est difficile et complexe pour de nombreuses raisons qui n’ont pas grand-chose à voir avec la personne qui prend les décisions relatives à l’accusation. Les poursuites civiles pour ces crimes souffrent de bon nombre des mêmes problèmes que nous constatons dans l’armée. Le retrait du contrôleur du système ne changera rien à cela.

