Retiré en mer par le courant, le nageur est secouru après avoir fait du surplace pendant 5 heures

BABYLON, NY (AP) – Un nageur qui a été emporté vers la mer par un puissant courant a été secouru au large de Long Island à New York après avoir fait du surplace pendant cinq heures, a annoncé la police.

Dan Ho, 63 ans, est allé nager sur une plage de Babylone vers 5 heures du matin lundi et a été retiré par le courant, a déclaré la police du comté de Suffolk dans un communiqué de presse.

Après avoir marché sur l’eau sans dispositif de flottaison pendant cinq heures, Ho a trouvé une canne à pêche cassée et y a attaché sa chemise pour tenter de signaler un bateau qui passait, a indiqué la police.

Deux hommes dans un bateau de pêche ont repéré Ho à environ 4 kilomètres au sud de l’endroit où il était entré dans l’eau, a indiqué la police.

Les hommes, Jim Hohorst et Michael Ross, ont tiré Ho sur leur bateau et ont appelé la police par radio pour obtenir de l’aide.

« Il était sous le choc et assez incohérent à l’époque », a déclaré Hohorst, un ancien pompier de New York, à Newsday. «Nous avons pensé qu’il lui restait peut-être une heure. Il était très hypothermique et a dit qu’il avait bu beaucoup d’eau salée.

Des officiers du bureau de la marine du département du Suffolk ont ​​emmené Ho sur leur bateau et lui ont prodigué les premiers soins, a indiqué la police. Ils l’ont emmené à terre à la station Fire Island des garde-côtes américains, où il a reçu un traitement supplémentaire avant de se rendre dans un hôpital local.

La police n’a eu aucune mise à jour sur l’état de santé de Ho mardi.

The Associated Press