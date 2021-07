Retards, plus de masques et de tirs obligatoires : une vague de virus perturbe les plans de retour au bureau

Ces derniers jours, ce ton a soudainement changé. La variante Delta, une version plus contagieuse du coronavirus, balaie le pays. Moins de la moitié des Américains sont complètement vaccinés, ce qui aggrave la situation.

Lorsque les entreprises ont commencé à annoncer des plans provisoires de retour au pouvoir ce printemps, il y avait un sentiment d’optimisme derrière les messages. Les cas de Covid diminuaient aux États-Unis alors que le déploiement du vaccin s’accélérait. Les employeurs espéraient largement que leurs effectifs obtiendraient eux-mêmes des injections, motivés par des billets de tombola, des congés payés et d’autres avantages, sinon par le consensus de la communauté médicale.

Plusieurs systèmes hospitaliers qui avaient auparavant refusé de rendre les vaccins obligatoires pour les travailleurs de la santé sont désormais prêts à le faire. Les employés de Google en Californie qui sont retournés au bureau sur une base volontaire portent à nouveau des masques à l’intérieur. Goldman Sachs envisage de réinstituer des tests pour les employés entièrement vaccinés dans les bureaux de l’entreprise à New York, selon une personne familière avec la situation qui a parlé sous couvert d’anonymat car rien n’avait été décidé. Et lundi, Apple a annoncé à son personnel qu’il repousserait sa date de retour au pouvoir de septembre à octobre.

À l’échelle nationale, la moyenne des nouvelles infections à coronavirus a augmenté de 180% en 14 jours, pour atteindre plus de 45 343 par jour jeudi, et les décès – un nombre à la traîne – ont augmenté de 30% par rapport à il y a deux semaines, à près de 252, selon le New York Times nombre de cas. Les vaccins ne sont toujours pas disponibles pour les enfants de moins de 12 ans, dont beaucoup se préparent pour un retour en personne à l’école cet automne.