Retards et annulations de vols à Kelowna à une semaine seulement de Noël

Le temps à l’extérieur est épouvantable pour les voyageurs car les chutes de neige entraînent des retards à l’aéroport international de Kelowna.

Un certain nombre de vols au départ de Kelowna ont été annulés ou retardés dimanche matin.

Il en va de même pour une poignée de vols à destination de Kelowna.

Les voyageurs doivent vérifier le statut de leur vol en ligne avant de se rendre à l’aéroport.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

