Retards de voyage attendus à travers la Colombie-Britannique pour le dernier long week-end de l’été – Kelowna Capital News

C’est le dernier long week-end de l’été et les voyageurs à travers la Colombie-Britannique peuvent s’attendre à un trafic intense par voie terrestre, maritime et aérienne.

Les traversées en ferry entre le Lower Mainland et l’île de Vancouver se remplissent rapidement et les voyageurs qui n’ont pas réservé de réservation verront probablement au moins une traversée en attente. BC Ferries recommande aux longs week-ends les voyageurs de viser les départs en dehors des heures de pointe et d’essayer les départs le samedi et le dimanche quand c’est plus lent.

Il est recommandé aux voyageurs qui passent par l’aéroport international de Vancouver d’arriver au moins deux heures avant les vols intérieurs prévus et trois heures avant les vols internationaux. Dans un communiqué de presse, l’aéroport a déclaré qu’il s’attend à 66 000 passagers par jour et un total de 461 713 entre le 29 août et le 5 septembre.

“Tout au long d’une journée donnée, tôt au milieu de la matinée sera le plus lourd pour le flux de passagers avec un volume diminuant en fin de matinée et dans l’après-midi avant de culminer à nouveau le soir.”

Ce sera aussi un week-end chargé sur les routes. Les voyageurs qui traversent les États-Unis peuvent s’attendre à des temps d’attente d’au moins 30 minutes. En Colombie-Britannique, les autoroutes seront plus achalandées que la normale. L’ICBC estime que chaque année, trois personnes sont tuées et 600 sont blessées dans des collisions pendant le long week-end de la fête du Travail.

Avant de prendre la route, les conducteurs sont encouragés à vérifier leur véhicule pour s’assurer que les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement sont remplis, que les feux fonctionnent et que les pneus sont correctement gonflés.

«Partez tôt et donnez-vous plus de temps pour atteindre votre destination. Vérifiez les conditions routières sur DriveBC.ca avant de partir. Soyez réaliste quant aux temps de trajet et attendez-vous à des retards le long de votre trajet », a déclaré l’ICBC dans un communiqué de presse.

