Retards de passeport: le ministre affirme que l’arriéré est «pratiquement éliminé»

Après des mois de retards et le fait que le gouvernement fédéral a dit qu’il avait remué «ciel et terre» pour accélérer le traitement des passeports, le ministre responsable affirme que l’arriéré des demandes a été «pratiquement éliminé».

Les temps d’attente pour que les Canadiens reçoivent leur passeport sont revenus aux normes d’avant la pandémie, a annoncé mardi Karina Gould lors d’une retraite du cabinet fédéral à Hamilton, en Ontario. Cela vient, a déclaré Gould, à la suite de l’augmentation de la «capacité de traitement» des bureaux des passeports et des «opérations rationalisées».

Les retards de passeport se sont étirés sur plusieurs mois et ont entraîné des plans annulés et des maux de tête de voyage au cours de l’été. Il y avait également des temps d’attente prolongés pour soumettre les demandes dans les bureaux des passeports, ce qui a obligé de nombreuses personnes à être retenues pendant des heures – et dans certains cas, à camper pendant des jours à l’extérieur des bureaux – pour soumettre leurs documents.

Les retards ont conduit à des critiques et à des remises en question de la capacité du gouvernement fédéral à fournir des services aux Canadiens.

Gould a déclaré mardi que ceux qui ont soumis leurs demandes de passeport après le 3 octobre 2022 ont vu des délais de traitement pré-pandémiques, tandis que du personnel supplémentaire continue de s’attaquer à l’arriéré de l’été et jusqu’en septembre.

“Environ 90 % de l’arriéré de demandes a été traité, et l’arriéré est pratiquement éliminé”, a déclaré Gould.

Pour ceux qui ont postulé avant le 3 octobre, le temps d’attente varie toujours pour recevoir leur passeport, mais les clients peuvent désormais faire accélérer leur demande sans avoir à présenter de preuve de voyage imminent.

Selon Emploi et Développement social Canada, le volume élevé de demandes au début de la moitié de l’année dernière, ainsi que les mesures de santé et de sécurité en cas de pandémie, ont entraîné une accumulation de demandes et un arriéré.