Retards de livraison de carburant causés par la pénurie de chauffeurs de camion : analyste de GasBuddy

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez GasBuddy, a déclaré mercredi à CNBC qu’une pénurie de chauffeurs de camion causait des perturbations de la livraison de carburant à certains les stations-service.

« C’est un défi de main-d’œuvre. Il n’y a pas de pénurie de carburant », a déclaré De Haan sur « Power Lunch », expliquant que les raffineries « produisaient des records de presque tous les temps en termes de gallons d’essence cet été ».

« Le problème est d’amener cette essence à la dernière étape de son voyage d’un terminal local à la station-service, et nous commençons à voir certains de ces retards de livraison », a-t-il déclaré.

Des pénuries temporaires ont été signalées dans les stations-service de sud-ouest du Missouri, Columbus, Ohio, et Est de l’Iowa, selon les médias locaux.

Selon National Tank Truck Carriers, l’industrie du camionnage est courte au moins 50 000 conducteurs. De Haan a déclaré qu’il s’agissait d’un « problème de brassage » depuis 2017, accéléré par la pandémie de Covid, lorsque la demande d’essence a chuté.

Certaines entreprises ont laissé partir leurs chauffeurs de camion, tandis que d’autres ont pris une retraite anticipée, a déclaré De Haan. Désormais, les chaînes de stations-service offrent des bonus de connexion allant de 5 000 $ à 15 000 $ aux conducteurs potentiels, a-t-il déclaré.

De Haan a déclaré que les défis actuels de livraison de carburant sont différents de la panne du pipeline Colonial le mois dernier, qui, dans des États du sud-est tels que la Géorgie et la Caroline du Nord, a été suivie d’une hausse des prix à la pompe et de certaines stations à court de carburant.

Dans ce cas, De Haan a déclaré que les jours de livraison de carburant liés à la disponibilité du camionnage n’auront pas d’impact « significatif » sur le prix de l’essence. Cependant, les niveaux de production de pétrole et « essentiellement tous les autres aspects de cette économie en reprise » entraînent une hausse des prix, a-t-il déclaré.

La moyenne nationale pour un gallon ordinaire d’essence est actuellement 3,118 $ avant le week-end du 4 juillet, quand des dizaines de millions d’Américains devraient voyager, selon AAA.

C’est en hausse par rapport à 3,045 $ le gallon il y a un mois. Il s’élevait à 2,178 $ le gallon il y a un an, selon AAA, lorsque les voyages étaient encore fortement réduits en raison des restrictions de Covid.

De Haan a déclaré que les exploitants de petites stations-service pourraient avoir plus de difficultés que les grandes chaînes à naviguer dans le paysage actuel du camionnage.

« C’est une sorte de survie du plus fort, et ces camionneurs qui livrent pour des tiers, ils peuvent trouver plus lucratif d’aller ailleurs et de livrer de l’essence, donc il y a une sorte de combat avec les camionneurs qui existent. « , a déclaré De Haan. « Tout le monde se fait avoir et, malheureusement, pour l’instant, alors que la demande d’essence du pays continue d’augmenter, cela va être plus difficile à l’avenir. »