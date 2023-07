Retards de la circulation à la suite d’un accident sur l’autoroute 97 près de l’aéroport de Kelowna

Circulation ralentie sur l’autoroute 97N par Airport Way. (Contribué)

Un accident impliquant deux véhicules qui s’est produit vers 15 h 30 sur l’autoroute 97N près de Airport Way entraîne toujours des retards pour les conducteurs.

Selon un témoin, un camion aurait pu piéger un autre véhicule.

La circulation à destination de Lake Country a été interrompue pendant environ une heure pendant que les équipes d’urgence étaient sur les lieux.

Les automobilistes signalaient toujours des problèmes après 17 h

On ne sait pas si quelqu’un a été blessé.

