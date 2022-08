Retards de BC Ferries après un incident policier majeur

TSAWWASSEN, C.-B. –

Des centaines de passagers de BC Ferries ont été bloqués sur l’eau pendant des heures jeudi soir et vendredi matin après un incident policier majeur à bord d’un navire.

La police a fourni peu de détails vendredi, mais a déclaré que l’incident impliquait d’une manière ou d’une autre une personne disparue. Les gendarmes de Nanaimo ont déclaré qu’ils rendraient plus d’informations publiques plus tard dans la matinée.

CTV News a contacté BC Ferries pour obtenir des détails, mais a été redirigé vers la GRC.

Le chaos s’est déroulé à bord d’une voile entre Duke Point et Tsawwassen et a maintenant mis tous les voyages sur la route en danger pour la journée.

L’incident a commencé vers 20 heures, peu de temps après que le Coastal Inspiration ait quitté Duke Point.

Des témoins disent avoir vu un homme dans un véhicule noir crier et jeter des objets hors de son véhicule.

“Après environ 30 minutes de navigation… il y a eu une annonce qu’il y aurait un revirement en raison d’une urgence médicale”, a déclaré Thomas Hazelman, qui était à bord à ce moment-là.

Il a dit qu’ils attendaient environ une heure avant que le personnel ne leur donne d’autres instructions.

«Ils ont fait marcher tous les passagers sur le pont de la voiture. Nous sommes donc tous passés devant une voiture qui a été enregistrée – juste une voiture noire enregistrée, avec des policiers qui l’entourent », a déclaré Hazelman.

Les passagers ont déclaré à CTV News qu’il y avait une très forte présence policière.

« Il se trouve que je suis allé à l’avant de ce navire ou lorsqu’il a accosté et j’ai vu la GRC entrer et ils ont ramassé un homme là-bas et il était menotté lorsqu’il s’est éloigné », a déclaré Darren Dahl.

Du côté de Tsawwassen, la police de Delta a déclaré que des agents avaient aidé à l’enquête, mais n’ont pas fourni de détails sur ce que cette aide impliquait.

Ils étaient également au terminal des ferries vendredi matin, mais c’était pour aider à réduire les embouteillages et “aider à éliminer l’arriéré de trafic” en direction du terminal.



