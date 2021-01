Pour Mark Baker, président et CIO (chef de file des idées) de The Vermont Flannel Co., les retards dans les livraisons de couvertures en flanelle, pyjamas, chemises, sweats à capuche et foulards aux clients cette saison des Fêtes n’étaient qu’un coup de plus en une année remplie de coups de poing .

Premièrement, ses activités de fabrication locales ont dû fermer pendant quatre mois, ce qui était difficile à surmonter. Ensuite, ses cinq magasins de détail du Vermont ont été touchés par la baisse du tourisme.

Heureusement, les ventes en ligne ont fait la différence.

« Mais nous avons eu de nombreux problèmes de livraison ces derniers mois avec UPS, FedEx et USPS », a déclaré Baker. « Nous avons utilisé les trois en fonction de la destination de nos couvertures en flanelle et du nombre de personnes qui les achetaient. »

Baker a déclaré qu’un employé du service postal américain lui avait dit que les colis n’avaient pas été touchés dans l’une des installations de distribution pendant trois semaines – et c’était en novembre.

« Cela nous a incités à faire plus avec FedEx », a déclaré Baker. « Nous avons également changé notre marketing, encourageant les gens à acheter des chèques-cadeaux qui pourraient être envoyés instantanément par e-mail. »

Partout au pays, les petites entreprises et leurs clients sont confrontés au même dilemme. Grâce à la pandémie de coronavirus, les acheteurs ont acheté beaucoup plus que d’habitude en ligne toute l’année, et la saison des vacances n’a fait qu’ajouter à la demande croissante de livraisons de commerce électronique.

FedEx Ground a traité à lui seul 45,5 millions de colis au cours des 12 mois clos le 30 novembre, en hausse de 24% par rapport à la même période un an plus tôt. UPS a déplacé 67,6 millions de colis au cours des 12 mois clos le 30 juin, une hausse de 13% par rapport à l’année précédente.

Pendant ce temps, les pics de maladies COVID-19 et les mises en quarantaine parmi les livreurs ont contribué aux retards de traitement. Près de 30 000 des 644 000 travailleurs du service postal ont été testés positifs au COVID-19 cette année, selon le service postal.

«Le service postal a livré un nombre record de colis cette saison des Fêtes au milieu de la pandémie qui a eu un impact significatif sur la disponibilité de notre main-d’œuvre», a déclaré Kim Frum, représentant principal des relations publiques pour le service postal. «Les problèmes de capacité liés aux transports aériens et au camionnage pour transporter ce volume historique de courrier ont également entraîné des retards temporaires. Ces défis ont été ressentis par les expéditeurs à tous les niveaux.

Messages en colère

Avec de plus en plus de colis s’accumulant entre Thanksgiving et Noël, le service postal a rapidement été enseveli sous des colis. Dans certaines installations de distribution, les travailleurs avaient du mal à se déplacer et les camions ne pouvaient pas

pour décharger les autres.

Les clients ont envoyé des messages de colère parce que les commandes n’arrivaient pas à Noël, exigeant leur remboursement, et les petites entreprises ont fait face à leur colère.

«Maintenant, nous voici juste après Noël, et nous sommes dans la saison de retour, qui durera jusqu’à la fin janvier», a déclaré Cathy Roberson, une ancienne employée d’UPS qui dirige Logistics Trends and Insight, une société d’études de marché basée à Atlanta. . « Mais le bureau de poste doit finir de livrer les colis de Noël en premier. Gardez à l’esprit que cette année a été inhabituelle. Le volume a beaucoup augmenté. Des retards étaient attendus, mais pas de ce montant. »

Roberson a dit que si elle était cliente et n’avait pas encore reçu son forfait de Noël, elle ne serait pas une campeuse heureuse. Mais elle a ajouté qu’une trop grande part de la responsabilité des retards est portée aux pieds des petites entreprises et du service postal, et ce n’est pas juste.

Comme tout ce qui concerne les affaires, la livraison de colis dépend de l’offre et de la demande, et UPS et FedEx sont bien mieux placés pour gérer la demande croissante que le service postal, a déclaré Roberson. C’est parce qu’ils sont capables de dire non.

Lorsque la demande a augmenté pour leurs services cette année, UPS et FedEx ont augmenté les tarifs, plafonné les volumes et limité le nombre de remorques disponibles pour les petits et grands clients.

En conséquence, une grande partie de leurs activités excédentaires a été transférée au service postal, et ce n’était pas prêt.

Le service postal sait qu’il doit mettre à niveau ses opérations de paquets pour prendre en charge les volumes croissants, a déclaré Roberson. Cependant, les mises à niveau ont été lentes.

«Le bureau de poste ne peut pas refuser le courrier», a ajouté Roberson. « Ils peuvent refuser des colis, mais c’est très, très rare qu’ils le font. Ils essaient de renforcer leur capacité de colis. Ils savent que c’est là que se trouve l’argent et qu’il y a des attentes du gouvernement et du marché qu’ils obtiennent. là. Ils sont donc coincés entre un rocher et un endroit dur. »

De plus, au milieu d’une élection controversée avec une augmentation massive du vote par correspondance, le sujet du courrier et de la livraison est devenu politique en 2020.

« S’ils étaient sortis et avaient dit qu’ils ne pouvaient pas gérer le volume, pouvez-vous imaginer la réaction politique? » elle a dit.

Le service postal est devenu le fournisseur fourre-tout, a déclaré Roberson. Non seulement il a attrapé la totalité ou la plupart des paquets excédentaires. Il a été blâmé en totalité ou en grande partie pour les retards.

Élever le moral

Pour OTT Enterprises LLC, une entreprise de Saint-Louis qui fabrique de la liqueur de gingembre Big O et de l’eau-de-vie de pêche Habondia, c’est UPS qui était responsable des retards de livraison pendant sa très importante saison de Noël.

«Nous comprenons qu’ils essaient de gérer ce volume énorme et que davantage de travailleurs tombent malades», a déclaré Bill Foster, un ancien professeur d’anglais qui a fondé l’entreprise avec sa femme en 2009. «Mais nous avons eu plus de cargaisons endommagées cette année que de Nous avons même fait disparaître certaines choses, littéralement tomber du camion. «

Foster a ajouté qu’UPS prenait également plus de temps pour récupérer les palettes de la distillerie, ce qui rendait le produit légèrement plus cher, obligeant quelqu’un, quelque part sur la ligne, à payer un peu plus.

Dans l’ensemble, Foster a déclaré que ses ventes étaient en baisse de 23% cette année par rapport à 2019, ce qui n’est pas terrible pour un jeune fabricant de spiritueux à un moment où les bars et les restaurants ont été fermés et où le marketing et les dégustations en face à face ont été impossibles.

La saison des vacances était d’une importance cruciale, a déclaré Foster. C’est à ce moment-là que son entreprise fait 50% de ses affaires, et heureusement, les retards d’expédition ne lui ont pas coûté de clients.

«Nous avons eu un certain nombre de personnes nous ont contacté pour dire que les expéditions prenaient plus de temps que prévu», a-t-il déclaré.

David Malka a vu les mêmes problèmes à une échelle beaucoup plus grande.

Le directeur des ventes de goTRG, une société qui traite les retours de certains des plus grands détaillants et fabricants du pays, notamment Walmart, Lowe’s, Dell et Lenovo, Malka utilise UPS, FedEx et le service postal pour expédier des colis aux clients du commerce électronique, magasins et fabricants, et 2020 a vu une augmentation de plus de 40% de ses volumes d’expédition déjà massifs.

Puis, la saison de Noël est arrivée.

« Personne n’avait de boule de cristal et ne savait à quel point les transporteurs durs seraient critiqués avec des colis, mais nous ne nous attendions certainement pas à ce que des limites soient imposées aux clients », a déclaré Malka. «Nous étions prêts dans nos installations et avons exécuté les commandes le plus rapidement possible pour découvrir que FedEx et UPS plafonnaient le nombre de colis que nous pouvions envoyer par jour car il y avait trop de colis sur le réseau.

Malka a déclaré que s’il avait su cela à l’avance, il aurait détourné les colis vers un autre transporteur. Mais il ne l’a su qu’après le Cyber ​​Monday, lorsque les colis étaient déjà sur le quai de chargement.

« Maintenant, il semble que USPS est celui qui paie le prix de tous les retards », a déclaré Malka. « Mais ce sont les autres transporteurs qui ont d’abord mis des limites sur ce qu’ils allaient récupérer, puis les entreprises ont été détournées vers USPS. »

Pour illustrer l’ampleur du problème, Malka a déclaré que l’installation de FedEx à Lowell, dans l’Arkansas, avait la capacité de traiter 60 000 colis par jour, et que goTRG leur a remis à lui seul 25 000 colis le vendredi noir.

«Si nous leur avons donné ce volume, imaginez combien de paquets ils recevaient de tous leurs autres fournisseurs», a déclaré Malka.

Aurores boréales

Cependant, à Anchorage, en Alaska, le courrier a été l’un des rares points positifs de cette année lugubre.

Jana Hayenga, qui possède et exploite trois magasins de cadeaux – Cabin Fever, The Quilted Raven et Wooly Mammoth – qui ont autrefois profité de l’activité lucrative des croisières, a déclaré que le service postal avait fait du bon travail en obtenant des kits de courtepointe, des calendriers et d’autres cadeaux aux clients ce jour férié. saison.

«Les clients nous ont dit qu’ils recevaient des colis dans un jour ou deux», a déclaré Hayenga.

Elle ne pouvait pas l’expliquer. C’est peut-être une affaire d’Alaska. Mais c’était certainement le bienvenu dans une ville où elle n’a pas commandé de nouvel inventaire depuis mars 2019, où elle vient de vendre ce qu’elle a parce que le trafic touristique s’est complètement tarie et qu’elle ne sait pas quand les gens seront prêts à recommencer.

« Il y a beaucoup d’entreprises ici qui ne réussiront pas », a déclaré Hayenga. « Nous pourrions être l’un d’entre eux. »

Au moins les ventes en ligne de kits de courtepointe ont décollé et il n’y a eu aucun problème de livraison.