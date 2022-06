Retards dans les bureaux des passeports, les aéroports donnent une mauvaise image du Canada

Les avertissements de retard de passeport ont été ignorés par Ottawa l’année dernière, selon les travailleurs, le 23 juin

Quand je lis les histoires d’horreur abyssales sur les files d’attente de vaccins pendant la pandémie et, maintenant, sur le chaos dans nos aéroports et nos bureaux des passeports, je me demande si cela peut vraiment se produire au Canada.

Sûrement pas dans notre pays du premier monde.

Ces poussées de la demande étaient prévisibles, et pourtant, les ministres responsables et les bureaucrates semblent avoir été pris au dépourvu et avancent à un rythme glacial pour régler les problèmes.

Ce sont de simples problèmes d’organisation, pas sorcier.

Selon l’article sur le chaos du bureau des passeports, le syndicat sonnait l’alarme il y a quelques années, mais aucun dirigeant ne s’est présenté pour régler le problème.

Ne pourrait-il pas y avoir des heures prolongées aux bureaux des passeports de Service Canada, au moins au-delà de 16 heures, et aussi des ouvertures le samedi? Le personnel pourrait être rémunéré en heures supplémentaires, au besoin. Des files d’attente séparées et bien marquées pourraient également être mises en place. Tout le monde qui attend dans une longue file d’attente est ridicule. Même les services d’urgence des hôpitaux procèdent au triage pour une raison ; chaque cas ne nécessite pas le même temps et les mêmes ressources.

J’implore les bureaucrates et les ministres du gouvernement de réparer ce gâchis maintenant.

