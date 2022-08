Retards dans les aéroports : le comité des transports entendra le ministre

OTTAWA –

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, doit témoigner devant le comité des transports de la Chambre des communes cet après-midi au sujet des retards dans les aéroports et des annulations de vols.

Alors que le bureau d’Alghabra a déclaré que la situation s’était améliorée au cours des dernières semaines, des retards et des annulations importants ont tourmenté les aéroports canadiens pendant des mois, ce qui a même conduit l’aéroport Pearson de Toronto à être surnommé le pire aéroport au monde pour les retards de vol.

Les membres du comité des transports ont voté à l’unanimité plus tôt ce mois-ci pour inviter le ministre à témoigner, une proposition de la députée conservatrice et critique des transports Melissa Lantsman.

« Tout au long de cette période, au plus fort de notre saison de voyage, le gouvernement a refusé d’écouter les défenseurs, les travailleurs de première ligne et les Canadiens ordinaires pour apporter des améliorations sensées aux aéroports de notre pays et abandonner leurs mesures continues, entraînant de nouveaux retards », a-t-elle déclaré. dans un courriel à CTVNews.ca le 5 août. “Il n’y a pas eu d’amélioration significative et notre réputation continue d’être ternie à l’échelle mondiale.”

Le responsable du programme de gestion de l’aviation de l’Université McGill a déclaré à La Presse canadienne plus tôt ce mois-ci qu’à mesure que la demande de voyages augmentait, les compagnies aériennes remplissaient leurs horaires de vol sans tenir compte des pénuries de personnel ou de la pression sur les aéroports.

John Gradek, qui est également un ancien dirigeant d’Air Canada, a déclaré qu’une partie du problème est que les aéroports n’ont pas le pouvoir de dire aux compagnies aériennes de réserver moins de vols, même s’ils n’ont pas l’infrastructure pour gérer un tel volume.

Certains ont imputé les retards aux restrictions COVID-19 – y compris les tests aléatoires obligatoires pour les arrivées internationales entièrement vaccinées et les problèmes avec l’application ArriveCAN – et ont appelé le gouvernement fédéral à abandonner les règles de voyage.

En juillet, le gouvernement fédéral a déplacé les tests COVID-19 aléatoires hors site des aéroports pour aider à réduire les retards et Alghabra a déclaré qu’il travaillait à améliorer l’application ArriveCAN. Mais malgré cela, les problèmes dans les aéroports canadiens persistent.

Alghabra a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec des partenaires de l’industrie pour augmenter les effectifs et résoudre le problème.

Le comité des transports entendra également vendredi des témoins du ministère des Transports, de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada.



Avec des fichiers de La Presse canadienne