Retards aux aéroports : les membres de la commission des transports demandent une étude

OTTAWA –

Les membres du Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes doivent se réunir lundi pour discuter d’une demande de quatre membres du comité de lancer une étude sur les retards dans les aéroports et les annulations de vols.

La Chambre des communes ne devrait pas reprendre avant la fin septembre, mais si au moins quatre membres d’un comité d’au moins deux partis politiques différents demandent une réunion, une peut être convoquée.

Les annulations de vols et les retards importants pour les voyageurs, en particulier à l’aéroport Pearson de Toronto, durent depuis des mois. En juillet, il a été classé le pire aéroport au monde pour les retards de vol, selon les données du site de suivi des vols FlightAware, compilées pour CNN Travel.

Le chef de la Greater Toronto Airport Authority (GTAA) a fait le point vendredi sur les «progrès progressifs» dans la réduction des temps d’attente et des annulations.

La présidente et chef de la direction de la GTAA, Deborah Flint, a déclaré que les temps d’attente pour passer les contrôles de sécurité, les douanes et récupérer les bagages diminuent et que la situation “s’améliore lentement”.

“Bien qu’il reste en effet encore un long chemin à parcourir, ces efforts apportent des améliorations”, a déclaré Flint. Elle a ajouté que même si les temps d’attente réduits peuvent être marginaux, ils sont également mesurables.

Flint a déclaré que le nombre de vols à l’heure est passé de seulement 35% il y a quelques semaines à 44% vendredi. Elle a également déclaré que les données de l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien montrent que 82% des passagers sont actuellement contrôlés en moins de 15 minutes.

Un communiqué de presse publié mercredi au nom des ministres des Transports, de la Santé, de la Sécurité publique et du Tourisme a déclaré que le gouvernement fédéral rencontrait régulièrement les aéroports et les compagnies aériennes pour trouver des solutions, ainsi que pour embaucher plus de personnel et apporter des améliorations au très – Application ArriveCan critiquée, pour faire face aux retards dans les aéroports.