Retards, annulations, déroutements dus aux conditions météorologiques à l’aéroport de Kelowna

Le personnel de l’aéroport international de Kelowna encourage chaque voyageur à vérifier l’état de son vol avant de quitter son domicile.

Le directeur principal des opérations aéroportuaires, Phillip Elchitz, affirme que les conditions météorologiques hivernales ont forcé le retard, l’annulation et même le détournement de plusieurs vols.

« Nous avons eu un certain nombre d’avions qui n’ont pas pu atterrir… nous avons eu un certain nombre d’avions détournés vers Vancouver ou vers Calgary. Nous avons eu un certain nombre de vols annulés, et nous avons un certain nombre de vols qui sont toujours à leur aéroport de départ et qui ne sont pas encore partis. »

À 11 heures, Elchitz indique que six vols ont été annulés et sept autres ont été retardés ou détournés.

Certains avions continuent de faire le tour de l’aéroport en attendant d’être informés qu’il est possible d’atterrir en toute sécurité ou qu’ils doivent se diriger ailleurs.

Vérifiez l’état de votre vol à ylw.kelowna.ca.

