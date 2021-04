Les gens ne devraient pas retarder la prise du vaccin Covid-19, car cela donnera au virus l’occasion de développer de nouvelles variantes et certaines d’entre elles pourraient réduire l’efficacité des vaccins actuels, selon des experts de la santé. Ils croient que ceux qui ne prennent pas le vaccin font une grande injustice à leurs proches et chers. Le gouvernement indien a annoncé que toutes les personnes âgées de plus de 18 ans seraient éligibles à la vaccination contre Covid-19 à partir du 1er mai. Cela doit être considéré comme la fin du jeu pour que la pandémie mortelle soit chassée de l’Inde, mais cela ne sera pas réalisé. si les jeunes et les vieux hésitent à se faire vacciner, disent les experts.

Le Dr Mervin Leo, directeur de l’exploitation du cluster, Gleneagles Global Hospitals estime que le virus Covid-19 a encore de nombreux hôtes dans lesquels se répliquer et qu’il a plus de possibilités de développer de nouvelles variantes au hasard. «Certaines de ces variantes peuvent réduire l’efficacité du vaccin actuel, ce qui n’est certainement pas un scénario souhaitable. Par conséquent, il est important que les gens s’encouragent mutuellement à se faire vacciner au plus tôt et à s’assurer que le virus est chassé de nos vies. avant que cela ne nous parvienne », a-t-il déclaré.

Les établissements de santé à travers Hyderabad intensifient leur capacité à vacciner plus de population dans les semaines à venir. Ils pensent que la vaccination pour tous est l’étape la plus définitive dans la lutte contre le coronavirus.

«La vaccination pour tous consiste à contrôler la pandémie au niveau de la population en atteignant l’immunité collective, et l’objectif ne peut être atteint que si chacun rejoint le mouvement et se fait vacciner. La lutte contre le coronavirus nécessite un effort communautaire, et tout le monde doit intervenir et se faire vacciner afin que nous puissions rompre la chaîne de transmission d’une personne à une autre », a déclaré le Dr Riyaz Khan, PDG des hôpitaux continentaux.

«Il faut mettre l’accent sur l’obtention d’un vaccin (Covishield / Covaxin), celui qui est disponible le plus tôt et le plus facilement. Les deux sont efficaces. Maintenant, il est prouvé hors de tout doute que même une seule dose offre une protection décente. Les vaccins sont très efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès. Il n’est pas nécessaire que les gens attendent pendant un an pour se faire vacciner, et plus nous attendons pour observer les effets secondaires pourraient seulement conduire au développement de futurs mutants viraux », a déclaré le Dr Aarathi Bellary, consultant en médecine interne, SLG Hospitals.

«Les vaccins à ARN et les vaccins à base d’adénovirus (technologies utilisées pour développer des vaccins contre Covid-19) sont déjà en phase deux essais humains pour d’autres maladies infectieuses comme la grippe et un autre coronavirus appelé MERS. Les scientifiques disposent déjà de données sur l’innocuité et l’immunogénicité de vaccins similaires, et il est temps que nous fassions confiance à la science médicale et que nous acceptions de nous faire vacciner au plus tôt », a déclaré le Dr Anusha Karra, médecine interne, Western Plains Hospital, Dodge City, États-Unis.

