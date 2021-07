Retarder la fin du verrouillage pourrait déclencher une vague de Covid plus dangereuse, prévient Sajid Javid

IL n’y a pas de moment idéal pour déverrouiller le pays car Covid-19 ne va pas disparaître, a averti le secrétaire à la Santé.

Sajid Javid a confirmé cet après-midi aux députés que les restrictions seraient levées le 19 juillet et a déclaré que retarder la fin du verrouillage pourrait déclencher une vague plus dangereuse de virus.

Sajid Javid s’est adressé aujourd’hui aux députés à la Chambre des communes alors qu’il révélait pourquoi le gouvernement lève les restrictions le 19 juillet

La dernière série de restrictions sera levée le jour de la liberté, ce qui signifie que les boîtes de nuit pourront à nouveau ouvrir leurs portes et que les gens ne seront plus obligés de porter un masque facial ou une couverture.

S’adressant aux députés à la Chambre des communes aujourd’hui, Javid a déclaré que le moment était venu pour la nation de se rapprocher d’une vie normale et que « si nous attendions l’hiver, la vague serait beaucoup plus dangereuse ».

« Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? Il n’y aura jamais de moment idéal pour franchir cette étape, nous ne pouvons tout simplement pas éradiquer ce virus, que cela nous plaise ou non, le coronavirus ne va pas disparaître », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’à l’avenir, le pays serait soutenu par l’été et les vacances scolaires.

« C’est notre meilleure chance possible d’un retour à la vie normale

« Si nous attendons plus longtemps, alors nous risquons de pousser le virus vers l’hiver où le virus aura un avantage ou pire encore, nous ne nous ouvrirons pas du tout », a-t-il ajouté.

Dans d’autres annonces clés :

Le gouvernement avait précédemment annoncé qu’il repousserait l’assouplissement des restrictions après que la variante Delta se soit implantée au Royaume-Uni et Javid a expliqué qu’il était important que le Royaume-Uni « construise un mur » de vaccins contre le virus.

« Nous avons retardé l’étape quatre de quatre semaines afin de pouvoir construire notre mur de vaccins encore plus haut.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

« Nous pensons que ce mur signifie que nous pouvons résister à une vague d’été, et alors que le mur serait encore plus haut si nous attendions l’hiver, nous savons que la vague serait beaucoup plus dangereuse ».

Il a souligné l’impact du déploiement du vaccin au Royaume-Uni après avoir promis que chaque adulte au Royaume-Uni aurait reçu une première dose d’un vaccin Covid avant juillet.

« Nous sommes dans une position plus forte que jamais », a-t-il ajouté.

Il a souligné que les passeports vaccinaux seraient encouragés pour les grands sites et que les masques seraient toujours recommandés dans les zones intérieures surpeuplées, telles que les transports publics.

Bien qu’il ait dit qu’il était clair qu’il y avait un risque avec toute décision, qu’il s’agissait de la décision « la plus responsable » que le gouvernement puisse prendre.

Il a souligné que le déverrouillage supplémentaire consistait à équilibrer les dommages causés par Covid avec les « dommages indéniables » que les restrictions entraînent.

Le gouvernement a souligné quatre étapes à franchir pour que le pays puisse se débloquer avec succès.

Ceux-ci comprenaient des vaccins, des infections, des pressions sur le NHS et de nouvelles variantes préoccupantes.

Un expert a soutenu le plan du gouvernement de déverrouiller maintenant plutôt que dans les mois d’automne.

Le professeur Paul Hunter, professeur de médecine à la Norwich School of Medicine de l’Université d’East Anglia, a déclaré: « Une grande partie du débat de ces derniers jours a porté sur la question de savoir s’il est ou non sûr de lever les restrictions restantes maintenant.

« À mon avis, c’est la mauvaise question. Nous devrions plutôt nous demander quel est le meilleur moment pour lever les restrictions.

« Je considère que nous avons rempli les critères pour lancer l’étape 4 de la sortie du verrouillage. Cela ne signifie pas que l’assouplissement des restrictions ne comporte aucun risque.

« Mais je dirais que laisser l’étape 4 jusqu’à l’automne comporte un risque bien plus grand. »