Retarder la date de sortie du verrouillage du 21 juin de «quelques semaines», selon un conseiller du gouvernement au milieu de la troisième vague d’avertissement

Boris Johnson devrait retarder de quelques semaines sa réouverture prévue le 21 juin en Angleterre, a déclaré un conseiller du gouvernement, au milieu des avertissements d’une troisième vague potentielle d’infections.

Le professeur microbiologiste Ravi Gupta a déclaré à Today de BBC Radio 4 : « Je pense que le problème est que nous ne sommes pas trop loin d’atteindre le type de niveaux de vaccination qui nous aideraient à contenir le virus.

Et je pense que les gens ne disent pas que nous devrions abandonner complètement la date du 21 juin, mais simplement la retarder de quelques semaines pendant que nous recueillons plus de renseignements et que nous pouvons examiner la trajectoire d’une manière plus claire.

Le professeur Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag), qui conseille le gouvernement, a déclaré: « Si vous regardez les coûts et les avantages de se tromper, je pense qu’il est fortement en faveur du retard. »

Lorsque M. Johnson a fixé la date du 21 juin dans le cadre de sa feuille de route pour revenir à la normale plus tôt cette année, cela n’a pas pris en compte la nouvelle variante hautement transmissible de la maladie observée pour la première fois en Inde, a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni finirait par apprendre à vivre avec la nouvelle variété, a-t-il prédit.

Mais il a suggéré que son apparition signifie que la date du 21 juin devrait maintenant glisser.

On pense que près de la moitié de toutes les nouvelles infections sont la nouvelle variante indienne.

Les ministres ont déclaré qu’ils adopteraient une approche prudente et attendraient encore quinze jours avant de décider de poursuivre ou non la dernière étape du déverrouillage en Angleterre.

Le professeur Gupta a déclaré que le Royaume-Uni voyait déjà des signes d’une troisième vague d’infections.

L’universitaire de l’Université de Cambridge a souligné ce qu’il a qualifié de croissance exponentielle du nombre de nouveaux cas.

Alors que le nombre global de cas reste relativement faible, il a averti que « toutes les vagues commencent par un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs ».

Il a également averti que cette dernière vague pourrait mettre plus de temps à émerger que les versions précédentes. Cela était dû au succès du programme de vaccination, qui a touché des millions d’adultes à travers le Royaume-Uni.

Mais le professeur Gupta a averti que le succès du programme de vaccination pourrait créer un « faux sentiment de sécurité pendant un certain temps… c’est notre préoccupation ».