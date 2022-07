Retard du visa de Ferdinand Omanyala: tollé après que le meilleur sprinter kenyan ait failli manquer les championnats

Commentez cette histoire Commentaire

Ferdinand Omanyala, 26 ans, connu comme l’homme le plus rapide d’Afrique, craignait de ne pas pouvoir participer aux Championnats du monde d’athlétisme de cette semaine à Eugene, en Oregon, l’événement le plus important de son sport après les Jeux olympiques. Le détenteur du record d’Afrique du Kenya, l’un des sprinteurs les plus rapides de tous les temps, devait s’envoler pour les États-Unis lundi, lui laissant cinq jours pour s’installer avant sa première course de 100 mètres. Mais avec à peine un jour pour commencer le vendredi soir, il n’avait pas encore reçu de visa américain, sans lequel il serait exclu d’une compétition qui pourrait cimenter son héritage.

Le document est arrivé un jour avant la course, et il est arrivé avec seulement quelques heures à perdre, prêt à rivaliser avec des coureurs qui ne venaient pas de descendre d’un avion. Il faisait partie des chanceux.

Les athlètes du Kenya et de toute l’Afrique ont longtemps eu du mal à obtenir des visas américains en temps opportun, et les problèmes d’Omanyala ont attiré l’attention au Kenya, où des milliers de personnes sont souvent confrontées à des délais de visa beaucoup plus lents que les athlètes.

Les athlètes africains ont eu la possibilité d’accélérer leurs demandes de visa, mais les retards ont été importants – environ six à huit mois, a déclaré vendredi le directeur d’Omanyala, Marcel Viljoen, au Washington Post. World Athletics et le comité d’organisation de l’événement en Oregon ont travaillé avec des participants du monde entier pour aider à résoudre les problèmes de visa, mais 20 athlètes ou officiels ont vu leur demande refusée, selon un communiqué envoyé à The Post.

Un responsable sportif nigérian, s’adressant à le gardien, a déclaré que certains athlètes nigérians ont dû se retirer des compétitions à la dernière minute en raison de problèmes de visa. Il a déclaré que malgré le paiement des frais de visa en avril, certains athlètes avaient reçu des rendez-vous consulaires pour des dates en mars 2024.

“Avant que le gouvernement américain n’accepte d’accueillir ces Championnats du monde d’athlétisme, je m’attendais à ce que leurs ambassades dans le monde traitent les athlètes, les entraîneurs et les journalistes accrédités avec respect”, a déclaré le responsable non identifié au Guardian. “Je suis sûr que ce genre de traitement ne sera pas infligé aux athlètes, officiels et journalistes de Grande-Bretagne, d’Allemagne et d’Australie.”

L’ambassade des États-Unis à Nairobi n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Média sud-africain MSN ont rapporté que plusieurs coureurs voyageant du Cap vers l’Oregon étaient bloqués en Italie en raison de problèmes de visa.

Le retard d’Omanyala a déclenché une réaction sur les réseaux sociaux, alors que les Kényans ont publié des articles sur les revers des athlètes ou leurs propres attentes – certains adoptant la ligne conspiratrice selon laquelle les États-Unis retenaient “délibérément” les visas des athlètes, craignant qu’ils ne battent leurs concurrents américains. D’autres, y compris des étudiants, se sont plaints de la bataille difficile à laquelle ils sont confrontés pour entrer aux États-Unis, sans la renommée des athlètes vedettes pour les aider à plaider pour un traitement plus rapide.

En 2020, à la lumière de la pandémie de coronavirus, le Département d’État a annoncé des suspensions pour tous les services de visa de routine dans la plupart des pays du monde – une décision qui a touché des centaines de milliers de personnes demandant le statut de réfugié et des visas de non-immigrant.

Alors que le site Web de l’ambassade des États-Unis à Nairobi indique que les demandes de visa ont repris, les responsables notent qu’ils “sont confrontés à un important arriéré de cas résultant de fermetures dues au COVID-19” et que “tous les demandeurs doivent s’attendre à des retards”.

Selon le Bureau des affaires consulaires du Département d’État, le temps d’attente moyen pour qu’un visa de visiteur américain soit traité depuis Nairobi est de 687 jours — plus de 3,5 fois le temps d’attente moyen pour un visa de voyageur américain en Londres. Le site Web note également que le traitement des visas étudiants à Nairobi prend environ 665 jours. Dans une déclaration envoyée au Post, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les visas sont traités au cas par cas.

Dennis Kiogora, fondateur du Kenya Airlift Program, une initiative reliant des étudiants de troisième cycle du Kenya à des universités à travers les États-Unis, a déclaré que la plupart des étudiants de son programme ne pouvaient pas obtenir de visa avant la date de début de septembre.

“C’est une crise énorme pour nous car nous avons tellement d’étudiants brillants qui ont déjà été admis dans des universités aux États-Unis”, a-t-il déclaré. “La plupart des étudiants qui sont censés se présenter en septembre ont [visa] rendez-vous en 2023. » Kiogora a ajouté que depuis mai, seuls 20 étudiants sur 140 ont reçu des visas pour les États-Unis.

Allan Ngaruiya, 32 ans, participant au programme Airlift, a déclaré que même avec des retards, il ne pourra pas commencer ses études au printemps. Il a déclaré que son parrain avait retiré le financement de ses études en raison de problèmes de visa.

Elizabeth Wathuti, une militante écologiste au Kenya, a déclaré qu’elle avait tenté de se rendre à l’ambassade des États-Unis avec tous ses documents essentiels “pour pousser” les fonctionnaires à traiter sa demande de visa.

“Je me suis retrouvée à aller à l’ambassade le jour de mon voyage, en leur disant:” Voici mon billet d’avion, je n’ai pas de visa et tout est payé “”, a-t-elle déclaré.