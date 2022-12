Retard de la vente aux enchères des droits sur 100 îles de la réserve indonésienne de Widi

Sotheby’s enchères des droits exclusifs sous licence de la réserve de Widi, plus de 100 îles protégées de l’environnement qui couvrent 25 000 acres en Indonésie, a été retardée par rapport à sa date prévue la semaine dernière. Le hold-up fait suite à la réaction des groupes environnementaux, qui affirment que la privatisation et le développement des îles pourraient causer des dommages écologiques et interférer avec la vie des communautés côtières.

Dans le liste pour la venteSotheby’s décrit l’archipel comme “l’une des propriétés les plus époustouflantes du monde” et un “paradis isolé d’un autre monde”, avec récifs coralliens et 150 kilomètres (93 miles) de plages. La maison de vente aux enchères évoque également les aménagements possibles à venir : une piste d’atterrissage pour les jets privés, des « éco resorts » de luxe et un aéroport international.