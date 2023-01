Retard d’ambulance de onze heures alors que la crise frappe les soins de santé au Royaume-Uni

En juillet dernier, Jacqueline Hulbert, 78 ans, a fait une chute à son domicile et est restée allongée par terre pendant 11 heures en attendant une ambulance.

Son fils Mathew Hulbert a été témoin de son épreuve « indigne » et a rendu public pour souligner la crise au sein du service de santé financé par l’État surchargé.

Jacqueline, connue sous le nom de Jackie, est décédée d’une septicémie deux jours après son admission à l’hôpital.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de lien direct entre sa mort et sa longue attente d’une ambulance, Mathew s’est exprimée sur les expériences de la famille avec le fournisseur de santé publique du NHS en crise.

Hulbert s’est entretenu avec l’AFP à Barwell, une petite ville située à 160 kilomètres au nord de Londres où il est conseiller municipal.

L’homme de 42 ans a répété son histoire à plusieurs reprises, mais il est toujours ému en se souvenant des souffrances de sa mère l’été dernier.

Tôt le 10 juillet, il a été réveillé à 4 h 30 par un appel du conseil local, disant que sa mère était tombée pendant la nuit et avait activé l’alarme d’urgence qu’elle portait.

Un ami l’a conduit et ils ont appelé une ambulance à 05h01.

“Une ambulancière dans une voiture est finalement arrivée à 16h00, 11 heures plus tard, puis elle a appelé une ambulance qui est arrivée environ une demi-heure plus tard”, a-t-il déclaré.

“Ma mère a ensuite été emmenée à l’hôpital où il a été découvert qu’elle avait contracté une infection qui s’est transformée en septicémie et elle est décédée deux jours plus tard.”

Des choix sinistres

Mathew est resté aux côtés de sa mère pendant l’attente, alors qu’elle ne pouvait pas être déplacée car elle se plaignait de douleurs aux côtes et que son fils craignait d’aggraver ses blessures.

Il lui a donné à manger et à boire et n’arrêtait pas d’appeler le numéro d’urgence 999 pour demander quand une ambulance arriverait.

“C’était totalement indigne”, a-t-il déclaré. “Je me sentais juste très isolé à ce moment-là parce que vous voulez aider vos parents. Vous ne voulez pas les voir souffrir… Et je ne pouvais pas faire grand-chose.”

Comme sa vie n’était pas considérée comme en danger, le cas de sa mère n’a pas été considéré comme une priorité par le service d’ambulance surchargé.

Charlotte Walker, chef des opérations pour le Leicestershire au service d’ambulance des East Midlands, a déclaré à l’AFP dans un communiqué que “nous sommes profondément désolés de n’avoir pas pu se rendre plus tôt chez le patient”.

Elle a déclaré que le retard faisait l’objet d’une enquête, mais que le service connaissait “un niveau soutenu d’appels d’urgence graves et potentiellement mortels” et travaillait “pour donner la priorité aux patients les plus malades et les plus gravement blessés”.

De telles histoires apparaissent régulièrement dans les médias britanniques, témoignant de la profonde crise du NHS, provoquée par les mesures d’austérité et les conséquences de la pandémie.

À la fin de l’année dernière, les patients pour les appels d’ambulance classés dans la catégorie 2, qui comprend les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, attendaient en moyenne 90 minutes pour que les secours arrivent.

En raison de problèmes d’organisation de soins supplémentaires, de nombreux patients restent alors à l’hôpital plus longtemps que nécessaire, occupant les lits nécessaires aux nouveaux arrivants.

En Angleterre, près d’une ambulance sur cinq attend plus d’une demi-heure à la porte de l’hôpital pour déposer le patient.

Ce fut le cas de Jackie, selon le service d’ambulance régional, dont les véhicules étaient bloqués à l’infirmerie royale de Leicester, à près de 30 kilomètres.

‘Pas acceptable

“Depuis ce qui est arrivé à maman, je le vois maintenant tous les jours sur les réseaux sociaux”, a déclaré Mathew.

“Alors que nous sommes assis ici maintenant, les gens seront dans des situations désespérées, attendant une ambulance et devant attendre d’innombrables heures … et ce n’est tout simplement pas acceptable.”

Les infirmières et le personnel ambulancier ont organisé plusieurs débrayages pour protester contre ces conditions et exiger de meilleurs salaires, avec une grève conjointe déclenchée le 6 février.

Le Premier ministre Rishi Sunak a présenté un nouveau plan pour atténuer la pression, annonçant que le NHS recevra 800 nouvelles ambulances et 5 000 nouveaux lits d’hôpitaux.

Mathew, qui a déclaré qu’il ne voulait pas se demander si sa mère serait encore en vie si elle avait été soignée plus tôt, a exhorté les politiciens à s’attaquer de front au problème.

“Nous avons besoin de discussions entre les partis pour régler le problème”, a-t-il déclaré.

“Ce sont la vraie vie des gens. Les gens souffrent vraiment, les familles sont détruites par ce qui se passe.”